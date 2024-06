Hans Valdés fue uno de los participantes de Gran Hermano más jóvenes junto con Skarleth Labra. Luego de salir de la casa, el joven se ha dedicado a pasar más tiempo con su familia y también a disfrutar de su nueva adquirida fama.

Y es que ha aprovechado de sacar música. Hay que recordar que, a pesar de ser uno de los más callados dentro de la casa, goza de una gran pasión por la música urbana.

Con esto, ya lanzó su primera canción después de salir del reality y actualmente continúa haciendo música, lo que va mostrando a sus seguidores en redes sociales.

Debido a su vínculo con la música urbana, es que recientemente se rumoreó, gracias a un video, que el joven se había ido detenido y que incluso se encontraba preso por andar conduciendo a exceso de velocidad.

Desmiente los rumores

Mediante la publicación de dos historias en su cuenta de Instagram, Hans desmintió cualquier tipo de rumor, señalando que la persona que se vería en el video que anda circulando no es él y que sus seguidores no crean todo lo que ven.

“Para todas las personas que me siguen constantemente en mis redes sociales, quiero aclarar el video que circula en RRSS: Que seguramente yo estaba detenido. Es totalmente falso“, aclara en su publicación.

“La persona que aparece en el video no soy yo. Nunca me he visto involucrado en temas legales, y muchos menos en conducción a exceso de velocidad, especialmente en días donde se recomienda no salir de casa por condiciones climáticas adversas“, agregó.

Asimismo, también destacó que no entiende como puede haber gente que “pierde su valioso tiempo para tratar de dejar mal a otras personas o buscar algo negativo en ellas“.

Tras agradecer a los seguidores que se preocuparon por él, posteriormente, subió una segunda historia, en dónde una vez más aclaraba lo sucedido.

“Todavía estoy detenido? NO CREAN WEA GENTE. Ocupen su tiempo para mejorar sus vidas. Sus vidas es más importante que la de los demás“, mencionó.

Revisa los dichos de Hans en Instagram