Hans por fin llegó a Chile y tuvo su paso por el estudio de CHV este paso día domingo. Y es que luego de una semana, el ahora ex participante por fin llegó a nuestro país luego de quedarse una semana extra en Argentina debido a la falta de vuelos hacia nuestro país por el concierto de Taylor Swift en Buenos Aires.

Ahora luego de unos cuantos paseos por Buenos Aires y el encanto Argentino el participante pudo tener entrevistas y apariciones en los medios. Por eso, es que Hans conversó con RedCarpet sobre su paso por la casa de Gran Hermano tras estar encerrado más de 4 meses en la casa estudio.

Rumores de infidelidad

Uno de los temas de los que conversó con RedCarpet fue sobre los rumores de infidelidad que le llegaron cuando estaba dentro de la casa de parte de Nacha Michelson, también de algunos de sus compañeros y que posteriormente se confirmó de parte de la familia que su madre cuando entró también terminó de confirmar para él.

Ante esto Hans destacó que en un momento pensó que estos venían de afuera como parte de una estrategia para molestarlo en la competencia para así desestabilizar su participación.

Pero al ver que durante sucumpleaños la que ahora es su ex polola no lo saludó le dio indicios de que las cosas no iban tan bien como él lo pensaba aunque de igual forma destacó que no lo afectó tanto.

“Primero cuando empezó todo, cuando entró la Nacha. Cuando después me dijeron los chiquillos que algo pasaba afuera. Pensaba que era como osea todavía no tengo claro si es real o no ¿cachai? porque vengo recién metiendome en las redes sociales y la verdad que en ese momento no creía sabí porque yo dije, bueno, me voy a exponer a esto, voy a entrar en un reality, todos van a hacer su juego y pensé que, o sea, tengo claro que era como que más que nada una estrategia de ellos ¿cachai? Pa decirme ya mira tu polola te esta cagando como para desestabilizarme ¿cachai? entonces lo vi más que nada por ese lado“, explicó ante la situación.

“Lo ignore un poco y después ya cuando fue mi cumpleaños y vi que no no no estaba dije ya aquí algo pasa“, agregó.

“La verdad que no, o sea igual hay un dolor porque claro igual le tení cariño a esa persona pero que no te haya mandado un saludo en tu cumpleaños o que no se haya tomado el tiempo la verdad que igual es feo ¿cachai?“, agregó.

Puedes revisar el video completo a continuación:

Todos solteros

Una de las cosas que más sorprendió a Hans cuando estuvo en la competencia y ver los repechajes de sus compañeros fue que los que estaban en relación reingresaban solteros.

“Si, yo igual quedaba loco adentro porque decía chuta ¿qué estará pasando afuera que todos salen y quedan solteros po? No la verdad es que p** hay que vivir el tiempo y que pase lo que pase“, mencionó entre risas durante la entrevista.

Finalmente Hans aún tiene temas que solucionar ahora que volvió a reencontrarse con sus familiares y amigos por tanto se está tomando el tiempo para hacerlo con calma para así también entender bien qué sucede ahora con su salida de Gran Hermano.