Hans fue el eliminado de la semana pasada de Gran Hermano Chile. Tristemente debido al concierto de Taylor Swift en Buenos Aires los vuelos desde la ciudad en Argentina a Santiago se agotaron debido a la swifties. Por tanto Hans estuvo una semana más en Argentina y llegó a Chile durante este fin de semana y estuvo presente recién en el panel el día domingo.

Es por esto que al ser la primera vez que sale de la casa se le mostraron cosas que no pudo ver cuando estaba encerrado en Gran Hermano Chile. Y es que aquí el participante se enteró que los sentimientos de Scarlette no eran mentira como él pensaba.

Y es que Hans por fin pudo juntarse con su familia y además con sus amigos dentro de la casa que ya habían sido eliminados por el público.

Quedó para adentro

A Hans finalmente se le mostraron los momentos que tuvo en la casa con sus compañeros e incluso sus pasos prohibidos, recreando estos en el estudio. Además, el participante también se reencontró con Mónica y sus familiares quiénes lo esperaban con grandes abrazos y demás.

Pero eso no fue lo que sorprendió más a Hans y es que el participante fue sorprendido al ver todo lo que dijo Scarlette sobre él en el encierro. Y es que aquí relató que no quería meterse con nadie dentro de la casa porque aún tenía cosas que resolver afuera y además porque no pensó que los sentimientos de Scarlette fueran tan reales.

Por está razón la producción del programa decidió mostrarle un curioso video que se hizo viral de Skarcita en donde mencionaba que quería que fuera el papá de sus hijos. Aquí Hans se mostró sorprendido e incluso se rió por los dichos de la influencer.

Puedes revisar el momento a continuación:

Finalmente Hans se tomó toda la situación con humor e incluso aclaró todo para los televidentes. Y es que el participante no sabe lo que sucedió con la relación que tenía afuera y ahora que volvió va a poder aclarar todos los asuntos que tiene pendientes con las personas acá afuera.

Además, el participante también aprovechará de pasar tiempo con sus familiares luego de estar separados durante más de 5 meses desde su ingreso en junio de 2023 a la casa estudio de la ciudad de Buenos Aires.

Los llamó suegros

Debido a que el formato de eliminación de Gran Hermano cambió, todos los participantes, a excepción de Jorge y Skarleth, terminaron en placa esta semana. Por esto todos los familiares se encontraban en el estudio como público.

Hans al ver esto aprovecho de molestar sobre la situación de Scarlette y llamó suegros a los papás de la influencer a modo de broma y se rió con ellos por la situación.

Asimismo se vio como mantuvo contacto con ellos durante todo el programa cuando se le mostraron cosas sobre Scarlette muy en modo “miren lo que está haciendo su hija“, todo entre risas de él y del público.