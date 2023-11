En un nuevo capítulo de Gran Hermano se vivió una nueva placa de nominación y los participantes decidieron mandar a placa a Scarlette, Viviana, Francisco y Fernando, quiénes nuevamente están en riesgo de abandonar la casa más famosa del mundo.

Además anunciaron el voto legado que dejó Raimundo a Scarlette, y también se conoció al nuevo líder de la semana, Sebastián ganó la inmunidad y la nominación fulminante que le realizó Viviana no se hizo efectiva. Está noche Seba deberá salvar a uno de sus compañeros que se encuentra en la placa de nominación para salvarlos de la eliminación.

Scarlette se sincera con Gran Hermano por su amor por Hans

La joven Tiktoker se acercó al confesionario para desahogarse con Gran Hermano y comentó que:

“Venía a desahogarme un poquito porque igual creo que los tengo chato en la casa a mi amigas de contarles siempre la misma historia y también se lo que me van a decir. Pero siempre que me sacan el tema me pongo tan cabizbaja como por el hecho de que te guste alguien y no pase nada y tener que verlo todos los días es como estresante, como que no sé como hacerlo para lidiar con ese sentimiento y no sé siento que estoy obsesionada, no sé qué me pasa todo lo que hace lo encuentro lindo que patética”.

Asimismo reveló qué “pero eso como que quería desahogarme porque cargó con ese sentimiento todos los días, a las chiquillas ya las tengo chata, hasta en los sueño de verdad. Ni ahí lo dejó en paz pero eso, obviamente cero expectativas o ilusiones de tener algo, obviamente porque me dejó todo en claro y él igual tiene ahí sus cosas sus temas pendientes con alguien afuera, entonces yo no voy a insistir ni avergonzarme más, yo creo que más que un sentimiento malo es como vergüenza, da vergüenza que te rechacen pero bueno”.

“Es difícil porque en la vida real no verías a esa personas 24/7” le comenta Gran Hermano en el confesionario y Scarlette siguió con su desahogo diciendo: “obvio si, y en la vida real hay más distracciones, si no hay uno hay otro, es solo eso, también me vinculan harto con Fernando”.

“Y a él no lo veo de ese modo y además siento que tiene muchas cosas que me han ido enseñando, su manera tan positiva de ver la vida, pero con el otro quiero que sea el papá de mis hijos, no mentira pero es como raro, pero no sé además me da rabia porque es más chico, pero eso más que nada, quería desahogarme” sentenció Scarlette.

¿Cómo votaron los participantes de Gran Hermano?

En la nueva placa de eliminación los jugadores votaron así:

Scarlette: Francisco (2 votos) y Pincoya (1 voto).

Jorge: Francisco (2 votos) Scarlette (1 voto).

Hans: Viviana (2 votos) y Scarlette (1 voto).

Sebastián: Bambino (2 votos) y Viviana (1 voto).

Jennifer: Scarlette (2 votos) y Viviana (1 voto).

Bambino: Francisco (2 votos) y Skarleth (1 voto).

Constanza: Jorge (2 votos) y Francisco (1 voto)

Skarleth: Francisco (2 votos) y Bambino (1 voto).

Francisco: espontanea a Fernando (3 votos) y Viviana (2 votos).