Con ya casi 5 meses de competencia ya se nota en algunos la falta de contacto con el exterior. Y es que son 4 los participantes que no han abandonado la casa de Gran Hermano por eliminación popular y por tanto son los únicos que no saben nada de lo que sucede en el exterior en el mundo real.

Desde ya con tantos meses encerrados se nota en algunos la falta de contacto con otras personas que no sean sus mismos compañeros y es que Constanza nuevamente volvió donde no pensábamos que iba a volver.

Y es que luego de varias semanas desde su regreso a la casa, Constanza y Sebastián volvieron una vez más luego de varios conflictos, discusiones y malos tratos hacia su persona.

Recuerden dar el consentimiento

Un hecho sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano durante este miércoles. Y es que en el prime de CHV se mostró lo que ha pasado en la casa en los últimos días y aquí pudimos ver un nuevo acercamiento entre Coni y Sebastián.

Una vez más los dos participantes se juntaron en una relación amorosa como lo hicieron en el pasado en la que fue la “primera temporada“. Y es que los participantes se habían visto coqueteando los últimos días sin que se vea a Constanza ceder ante los “encantos” de Tatán.

Aunque pareciera ser que el participante ex chico reality sacó toda la caballería y nuevamente logró que la bailarina caiga rendida a sus pies. Esto incluso llegó a tal instancia que Gran Hermano les solicitó el consentimiento una vez más.

Ante las risas de ambos participantes, finalmente estos dos decidieron dar el sí a las cámaras levantando los pulgares para que se vieran perfectamente para Gran Hermano.

No gustó demasiado

Esta situación no dejó contentos a muchos y es que los fanáticos de la bailarina reaccionaron de mala manera ante este nuevo acercamiento de Sebastián. Y es que el chico reality sigue, según los usuarios, manipulando y usando a Constanza. Pero eso no es todo ya que el mismo participante continúa tratándola de “Annabelle” y no por su nombre real.

Y es que los televidentes no esperaban que estos participantes una vez más vuelvan a estar junto como una pareja. Hay que considerar que las últimas semana luego del regreso de Viviana, las participantes se juntaron nuevamente y “revivieron” Vico, el ship creado hacía la pareja de ambas.

Y es que según mencionan en X (antes Twitter) los fanáticos del programa ya están más que aburridos de ver cómo una y otra vez ambos participantes van y vuelven en algo más “romántico”.

A pesar de que la participante se ganó varias críticas, lo cierto es que si bien sus actitudes son repudiadas por sus fanáticos la verdad es que ellos mismos la defienden. Y es que muchos de los fans ya se ríen y enojan al mismo tiempo con Coni por volver siempre con Sebastián. Esto porque destacan que es en esos momentos cuando “la matriz” de la bailarina debería irse eliminada de la casa.

Asimismo, los televidentes destacan que Constanza es una mujer adulta que lleva 5 meses encerrada y que es normal que se meta con la misma persona debido a que no ha visto a nadie más y además no ha salido de la casa estudio para saber todo lo que se dice de ella.