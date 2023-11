El distanciamiento entre Constanza y Jennifer está cada vez más marcado y más difícil de remontar, esto ya que las jugadoras de Gran Hermano no se dan tregua y han continuado protagonizando nuevos conflictos luego del inesperado quiebre de la denominada “Familia Lulo”.

La nueva discusión entre ambas giró en torno a la pijamada que pidieron las apodadas “Reinas Bellas”, grupo compuesto por Scarlette, Viviana y Constanza, quienes conversaron con Gran Hermano para poder tener una junta solo entre ellas, cumpliendo un desafío para obtenerlo el cual consistía en estar al servicio de Sebastián durante algunas horas.

Luego de que Gran Hermano confirmó que obtuvieron su pijamada, Pincoya se molestó al no ser incluida en la actividad, ya que consideró que todas las jugadoras debieron estar presentes. Tras esto, Constanza, Vivi y Scarlette, explicaron que fue algo que pidieron con anticipación cuando las cosas en la casa aún estaban muy tensas, por eso no fue incluida. Pero esta respuesta no le pareció a la oriunda de Chiloé quien seguía muy molesta.

Nueva discusión entre Coni y Pincoya

Tras estos momentos, Constanza se acercó a Pincoya para conversar, sin embargo, como era de esperarse, no se dieron tregua. “Era un momento que queríamos para las tres (…) un momento muy de nosotras”, le explicó la bailarina, a lo que la chilota le responde que lo encontró “feo” el que no todas fueran incluidas. “¿Y cuando ayer te lo propusieron, cómo no pensaste en nosotras las dos? Yo siempre te considero”, agregó.

“Tú siempre encuentras todo feo. Siento que cuando algo no tiene que ver contigo y otra persona está brillando, tú te picas”, replicó la bailarina, para luego agregar: “¿Qué tiene que ver? No es dejarte de lado. Es simplemente tener un momento con otras chicas. ¿Qué tiene de malo? Tú pasas todo el día con otras personas”.

La discusión siguió escalando. “Es que tú te tomas las cosas así, Pincoya. Si tú quieres ensuciarme y enlodarme ahora, te va a ir súper mal. Súper mal”, contestó Constanza, a lo que Pincoya le responde: “¿Por qué? Tú crees que tienes mucha gente?”, cerrando el diálogo.

Revisa el momento a continuación

Pincoya arremete contra Scarlette

Hace algunos días la oriunda de Chiloé fue a conversar con Gran Hermano en donde, muy molesta, arremetió contra sus compañeros por no socorrerla ante su caída a la piscina. Instancia que aprovechó para pedir que se anule la salvación de Vivi a Scarlette, ya que escuchó a Bambino pedirle que no lo salve.

Gran Hermano le explicó que eso si se podía hacer, pero que ella no lo escuchó, ya que abandonó el en vivo tras enojarse con sus compañeros. “La otra pendeja igual, la Scarlette, me cae como el ort*”, expresó, para luego agregar: “Tiene que ser ley pareja, no hay queja… ¿Qué tanto le prestan ropa a la Skarlette? ¿O es porque la loca cuando está borracha hace show?”.

También arremetió contra Jorge: “Jorge no tiene nada que hacerse el bueno acá, ¿qué vergüenza le tiene que dar a él? Acá todos piden disculpas y se hacen los buenos para sacar un provecho”.

“Yo me hago cargo de mis actos y me hago cargo de mis enojos. Que tiene que andar pidiendo perdón el hue** de mier. O pide disculpas porque el hue es Mister Chile, para que después se gane la corona. Estos hue** no dan puntada sin hilo, ¿creen que yo soy hueo**?”, puntualizó.