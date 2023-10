No hay tregua en Gran Hermano y en un nuevo capítulo pudimos ver la reacción de los participantes luego de la eliminación de Raimundo. Además vimos como Vivi, Scarlette y Cony le solicitaron a Gran Hermano una pijamada solo para las tres.

Como nada es gratis deberán realizar una prueba a cambio de su pijamada, ellas propusieron disfrazarse de Rai, Seba y Pancho, el denominado Team Buda para imitarlos durante todo el día.

Finalmente Gran Hermano les propuso a las chicas para obtener su pijamada, estar al servicio de Sebastián durante 24 horas. En el caso de que Seba abandone la casa será reemplazado por otra persona, sin embargo, Ramírez continuó en la casa por decisión del público y las chicas debieron cumplir todo lo que les pedía.

La primera petición de Seba fue que Cony lo abrazará, mientras Pincoya, Rai, Hans y Pancho miraban con una cara de extrañeza. Luego llamó a Scarlette para que sacará a Bigote de la pieza y cerrará la puerta.

Pincoya se molesta con las chicas por no invitarla a la pijamada en Gran Hermano

Durante todo el día Sebastián estuvo pidiéndole cosas a las chicas, sin embargo, a Cony le pidió estar junto a él durante todo el capítulo. Finalmente las chicas cumplieron con el desafío y tendrán su pijamada.

Este desafío no le gustó a Pincoya ya que no fue incluida en la actividad, es por esto que le le comentó a Pancho lo siguiente: “a mi lo que me llama la atención que acá son bien maricon*s, porque a la gente que yo me llevo más la casualidad que todos se han ido, no me gusta eso a mí fíjate”.

Asimismo agregó que: “y ellas se demuestran ser tan buenas delante de la gente, que mala clase we*n, yo eso no se lo hubiera hecho. Si a mi me llama el jefe y me propone algo independiente del día que lo haya pedido pero somos cinco mujeres que vayamos las cinco, porque yo a ellas nunca las hubiera dejado a parte. Ellas si te apartan, ellas nunca me han invitado al sauna, nunca”.

“Pero son detalles” le dice Pancho, “sipo si yo me doy cuenta, uno con la boca dice muchas cosas, pero somos hartos, no estoy celosa, no estoy picada que es muy diferente, estoy desilusionada que es peor, porque yo no lo hubiese hecho ni cagando” confesó Pincoya.

“Porque si tengo un pedazo de pan a la primera que le doy es a ella. Ayer si hubieran propuesto eso porque no dijo ya pero yo incluyo a las dos cabras que están acá, y las llamó a las cinco mujeres. Acá Vivi vino ayudar, mala clase igual” señaló Pincoya.

Luego en la transmisión en vivo los animadores les comentaron a Vivi, Scarlette y Cony que cumplieron el desafío, y Pincoya no dudo en comentar su disgusto y dijo:

“Que lo pasen bien pero yo tuve una conversación con Cony, porque yo esperaba que nos invitará con Skarleth y ella me explicó que este desafío lo habían pedido hace dos semanas atrás cuando estaba pasando un problema puntual, y que el desafío le dijo Gran Hermano ayer que lo podían hacer, y yo le dije a la Cony como no nos incluyo y dijo que no porque era un desafío que ellas lo habían hablado las tres para que ellas conversen y lo pasen bien”.