El denominado Team Buda está cada vez más cerca de desintegrarse tras la eliminación de Raimundo de Gran Hermano y el acercamiento de Sebastián con Coni, que levantó las alarmas de los, hasta ahora, integrantes del grupo.

Tras la eliminación de Raimundo, quien fue escogido por el público para abandonar la casa más famosa del mundo por segunda vez, por sobre Bambino, por un porcentaje del 61.87% contra un 38.13% obtenido por Fernando.

¿Se disuelve el Team Buda?

Los ex integrantes del llamado Team Buda, Francisco, Pincoya y Hans, conversaron sobre los sucesos ocurridos durante la gala en vivo, en donde confirmaron nuevas alianzas y la extinción del grupo liderado por Sebastián.

“El Seba rema para el otro lado, nosotros estamos solos los tres. No te olvides de esa hu**, comenzó señalando Pincoya, a lo que Hans comenta que fue lo que ocurrió que los hizo pensar así.

“Cachaste cuando estabas en el living y parece que la conversación que tuvo con el Pancho y se acercó (Seba) a la coni… se la llevó para allá. Y justo estaba la Pincoya viéndolos”, comentó.

“Se fue para allá porque yo leo los labios”, agregó Pincoya, para luego agregar: “Si ellos quieren ganarse, que la ganen. Y no hablis ni una we. Ellos estaban cagad* de la risa de que se fue Rai…”.

A lo que Pancho responde: “No si a mí no me la lava (la cabeza), yo estoy claro. No me la lava nada (…) Ellos estaban jugando y yo entre a jugar con ellos, como jugó con la Coni, ósea le gusta jugar a ellos y yo no puedo jugar con ellos”.

“Tienes que jugar solo (…) ten mucho cuidado con quien te mezclas”, replicó Hans.

El tenso fin de semana de Pincoya

La oriunda de Chiloé tuvo un intenso fin de semana, según mostraron las imágenes en la gala de este domingo, en donde Pincoya arremetió con todo contra sus compañeros e incluso increpó a los animadores del espacio, tras no querer participar en la actividad de la radio, ya que sentía que el resto no quería que ella participe.

Con el paso de los días y luego de que Viviana salvó a Scarlette, se dirigió al confesionario en donde le expresó a Gran Hermano para pedirle que anule la salvación, ya que escuchó cómo Bambino le pidió a la deportista que no lo salve.

Gran Hermano le explicó que como ella se retiró del espacio en ese momento, no escuchó cuando Diana y Julio les señalaron a los jugadores que sí pueden pedirle al líder que los salve o no, sin embargo, esa persona no puede revelar nada.

“La otra pendeja igual, la Scarlette, me cae como el ort*”, expresó, para luego agregar: “Tiene que ser ley pareja, no hay queja… ¿Qué tanto le prestan ropa a la Skarlette? ¿O es porque la loca cuando está borracha hace show?”.

Pero eso no es todo, ya que arremetió contra Jorge. “No tiene nada que hacerse el bueno acá, ¿qué vergüenza le tiene que dar a él? Acá todos piden disculpas y se hacen los buenos para sacar un provecho”.

“Yo cuando estoy enojada manifiesto que estoy molesta. Que se mete (Jorge) cuando yo estoy alegando, no tiene nada que meterse”, agregó, para luego añadir: “Yo me hago cargo de mis actos y me hago cargo de mis enojos. Que tiene que andar pidiendo perdón el hue** de mierd. O pide disculpas porque el hue* es Mister Chile, para que después se gane la corona. Estos hue** no dan puntada sin hilo, ¿creen que yo soy hueo**?”, puntualizó.

Esto se suma a la caída que sufrió durante la prueba del presupuesto, en donde tras tropezar cayó a la piscina. Tras ir al confesionario, Pincoya no quiso ir al doctor a pesar de que Gran Hermano le informó que el especialista iba en camino. “Estoy enojada, me voy a sanar sola. Tengo calambres, yo no quiero que me atienda. Voy a morir sola acá, en la guerra. No llame al médico porque no lo voy a ver”, le señaló a Gran Hermano.

“Estos otros zánganos cuando se enferman yo soy la primera que los curo. Ninguno fue capaz de auxiliarme. Tengo toda mi pierna acalambrada, pero no importa”, señaló la sureña.