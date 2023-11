Con solo 6 participantes dentro de la casa de Gran Hermano, el exitoso reality de CHV se prepara para su gran final. Y es que el programa está a poco más de una semana de finalizar su primera temporada luego de casi 6 meses desde su inicio en junio.

Algo que pasó luego de mucho tiempo es que de nuevo se nos volvió a mostrar la tan conocida cena de eliminados que se realiza los días sábados. Y es que la semana recién pasada todos los participantes se fueron a placa y solo Jorge como líder de la semana y Skarleth como salvada no se enfrentaron al público esta vez.

Es aquí donde nuevamente vimos la polémica pregunta que se le hace a los asistentes sobre quién le gustaría que fuera el eliminado del día domingo.

Se enfrentaron en la cena

La cena de nominados en primera instancia se nos iba a mostrar el mismo día domingo de eliminación. Pero debido a todo el material que había en el programa para ese día y la llegada de Hans a Chile no se mostró.

Finalmente la cena se mostró este día lunes en el programa prime y ahí pudimos ver la pelea de los ex lulos. Y es que Constanza, Francisco y Pincoya tuvieron una discusión frente a sus dos compañeras en la mesa.

Todo se dió inicialmente porque el sobre negro contenía la pregunta “¿Quién de los que están en esta mesa te gustaría que se vaya y por qué?”. Inicialmente Pincoya respondió que ella no iba a elegir a nadie debido a que el público decide, por tanto ella no puede decir quién quiere que se vaya.

Aquí Francisco secundo la respuesta y destacó que no quería que se fuera nadie porque todos llegaron lejos, porque todos quieren quedarse además, por tanto el público finalmente tiene la última palabra.

Aquí Constanza se metió y dijo que iba a contestar la pregunta porque ella siempre ha jugado así en la casa.

“Yo si la voy a contestar. La quiero contestar netamente porque siempre he sido así en juego, super honesta, super transparente. Cuando hay que votar, voto. Y en ese sentido soy bastante fría porque pienso que una cosa es el juego y otra cosa es la convivencia que tenemos fuera de esto“, comenzó diciendo.

“Yo te escogería a ti Panchito. No por lo que pasó porque lo que pasó ya pasó, ya lo hablamos, me pediste disculpas. Sino porque después de que pasó eso nos distanciamos obviamente y yo empecé a crear lazos más íntimos con otras personas“, agregó.

Estos dos participantes se enfrascaron en una discusión debido a que Francisco mencionó que no iba a hablar de lo que pasó debido a que él había pasado la página y mencionó que Coni no había superado este hecho porque seguía hablando del tema.

Puedes revisar el video a continuación:

Es gente humilde

Ante eso Pincoya se mantuvo siempre callada y con cara de molestia por ver a estos dos participantes discutiendo. Y recién habló luego de que Viviana dijo que elegiría a Pancho debido a que no tienen una relación cercana.

Pincoya decidió mencionar el tema del dinero y que los que seguían a Pancho y ella son gente más humilde y que quizás por eso se podría ir, porque no tienen dinero suficiente para enviar votos para que se quede.

“No hay lucas, es a lo mejor para salvar a uno. A nosotros nuestra gente que nos sigue Pancho es gente humilde y yo lo tengo más que claro. Si me tengo que ir me voy a ir tranquila que estuve hasta la última instancia y cada uno tiene diferentes sueños no más po“, agregó.

Finalmente Jennifer destacó que ahora el voto es positivo y que votaran más o menos personas y que al final así son las cosas en el programa.