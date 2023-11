Hans se encuentra apareciendo en distintos programas y en diversas entrevistas luego de su llegada a Chile luego de una semana de paseos en Buenos Aires luego de no haber vuelos disponibles para Santiago debido al concierto de Taylor Swift en la ciudad.

Es más su primera aparición fue en el panel de Gran Hermano este día domingo y el día lunes formó parte del react de Claudio Michaux en Youtube y además de NiTanBasados también en youtube.

Ahora, el ex participante pudo conversar con RedCarpet sobre diversas vivencias que tuvo dentro de la casa estudio de Gran Hermano Chile tras 5 meses de encierro sin tener contacto con el exterior.

Peleas en la casa y apodo de cactus

Una de las cosas por las que más se destacó Hans en Gran Hermano fue por no estar tan metido en las peleas y conflictos dentro de la casa estando solo presente en algunas en donde lo incluían a él.

Ahora que ya salió de la casa el participante decidió hablar sobre esto y destacó que el no buscaba peleas y que finalmente solo formaba parte de ellas para defenderse.

“Como vieron yo tenía muy pocas peleas la verdad que no era de buscar las peleas. La verdad era que solo llegaban y solamente me defendía cachai con lo que no correspondía no iba conmigo pero así de andar buscando las peleas yo no era de esos ¿cachai?“, explicó sobre las peleas dentro de la casa.

Además también nos contó sobre lo qué pasó en la casa con las grandes peleas e incluso esa que tuvo en vivo con Constanza.

“Fue un fin de semana complicado la verdad como todos vieron. Hubieron muchas peleas eh. Si, todo empezó porque yo estaba en el baño incluso salte ahí a la olla. Pero bueno, estaba en el baño yo y vi que estaban los chiquillos como peleando tirándose cuestiones y yo voy donde panchito y ¿qué pasó? muy no se están tirando eh como gomitas ¿cachai? y yo como que me reía así no más po porque los veía a los dos tirándose po cachai y después viene la Coni o la Scarlette parece y me viene a decir ¿por qué te estay riendo? y le dije que porqué no me puedo reír y venía recién llegando ¿cachai? y me metieron en el saco y eso no, no po, no va conmigo cuando uno no tiene esa intención cachai“, explicó sobre su versión de los hechos.

Asimismo sobre ser llamado plantita y cactus él sabía de donde venía el apodo de esto dando a entender que sabía del apodo de “cactus con espinas” que le había puesto Constanza.

“Si yo creo que por eso. Las peleas que tuvimos por la Coni igual. Igual que nada con la Pincoya también tuve unas peleas cachai y yo creo que más que nada por eso porque igual antes me notaba más piolita y después me empecé a soltar y ahí las discusiones y todo eso y por eso más que nada el dicho“, agregó.

Puedes revisar el video a continuación:

Explotó su personalidad

Una de las cosas que llamó más la atención de los usuarios luego de la salida de Gran Hermano fue la personalidad chispeante con la que salió de la casa. Y es que al participante se le vió con mucha más personalidad y con ganas de bromear sobre algunos asuntos con el público y algunos de sus compañeros.

Sobre esto, Hans destacó que en el reality era más piola porque había mucho más gente y además que en el encierro era más difícil mostrar su personalidad.

“El encierro estar adentro la verdad que igual es difícil cachai no sabi lo que está pasando, no sabi si lo estás haciendo bien o mal cachai igual. No sabi nada. Entonces el encierro igual te va matando, todos los días lo mismo, todas las actividades. Entonces una vez saliendo ya estai con tu gente, te sentí el apoyo de la gente estai con tu familia. Estás libre. Entonces más que nada fue por eso, te sentí más cómodo“, explicó.