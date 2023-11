Gran Hermano vivió una nueva eliminación la noche del domingo, en donde Francisco, por segunda vez, se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia, a pocos días de la gran final del espacio.

Tras ingresar por medio del repechaje, Francisco protagonizó distintos momentos de tensión con una de las que fue su gran amiga durante la primera temporada del encierro, Constanza Capelli, quien junto a él integraban la denominada “Familia Lulo”.

En conversación con RedCarpet, Francisco habló sobre su segundo paso por la casa más famosa del mundo e hizo un análisis de cómo vivió nuevamente la experiencia.

Los conflictos entre jugadores

Antes de ingresar por segunda vez a la competencia, Francisco señaló que su intención era ser una figura conciliadora dentro de la casa, debido a las constantes peleas entre jugadores en el encierro.

Por lo que señaló que en esta segunda parte de su participación, se vio sobrepasado por los conflictos, en donde el incluso protagonizó un fuerte cruce con Coni. “Me emociono, las peleas te cansan, ver peleas diariamente te cansan, te agotan, más que cualquier otra cosa”, comentó visiblemente conmovido.

“Trate de componer algunas cosas que vi que estaban descompuestas y no lo logré. El tiempo que estuve me dio tiempo para pensar y poder comprender lo que no pude reparar, que cada persona pensamos diferente y muchas veces uno no puede cambiar el pensamiento de la otra persona, te guste o no te guste. Uno siempre trata de ponerle paños fríos”, agregó.

Su relación con Coni Capelli

Tras ser una de las jugadoras más cercanas a él durante la primera temporada del reality, en la segunda todo cambió. Constanza y Francisco protagonizaron un fuerte encontrón, luego de que la bailarina se molestó con él y Pincoya, durante una de las fiestas, luego de que vio a la oriunda de Chiloé conversando con Fran y Seba, quienes no tenían una buena relación con ella.

“Con la Fran y con Seba, hagan la hue’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”, expresó la bailarina visiblemente molesta en aquel momento.

Por esta situación, ambos se fueron distanciando paulatinamente, pero llegó a su punto de quiebre cuando el también conocido como “Papá Lulo”, se refirió a las actitudes de la bailarina en una de las galas, tratándola de agresiva, lo que hizo que Coni, muy afectada, rompiera en llanto.

“La Coni para mí es una persona agresiva y se lo digo en su cara (…) tú a todas las personas las tratas mal”, comentó en aquella oportunidad, a lo que Constanza le respondió: “Eres amigo de Sebastián, que es la persona que más falta el respeto acá adentro”.

Acerca de eso, el jugador señaló que tiene mucho cariño por Capelli. “Siempre la quise y siempre la he querido, que nos hayamos distanciado es otra cosa, pero el cariño siempre está. Quizás ella tendrá un pequeño rencor hacia lo que le dije o no le dije. Pero yo me siento tranquilo, estoy en paz, no le guardo rencor. Le deseo lo mejor, es una persona joven que puede lograr muchas cosas y va a aprender muchas cosas, porque la vida es así”.

Acerca del quiebre de los Lulos y por qué se acercó más a Pincoya tras el conflicto entre ambas, Francisco señaló que “Traté de apegarme a la Coni, la gente que lo ve en Pluto TV se va a dar cuenta. La puerta no quedó abierta mucho para eso, así que por eso decidí respetar su decisión y dar un paso al lado, dejar que ella caminara sola”.

“Me apegue más a Pincoya, porque sentí que estaba más sola. La Coni estaba más respaldada por un grupo de 5 personas. Somos adultos y nos entendemos mejor entre los adultos, tratamos de entender a los jóvenes, pero cuando ellos tienen sus ideas uno no las puede cambiar, hay que respetarlas no más”, expresó.