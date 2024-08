En un nuevo capítulo de Gran Hermano Angélica Sepúlveda tuvo un intenso cruce con Michelle, en donde se refirió a su paso por otros programas de competencia y cómo se gestó su salida de “Volverías con tu ex” luego de una fuerte pelea con Oriana Marzoli.

Durante el espacio en vivo, Michelle Carvalho se refirió al comportamiento de Angélica durante su ingreso. “A mí me molesta la hipocresía, esas palabras, cuando critican a otro diciendo ‘hace esto, hace esto otro‘. Ellos mismo dicen ‘no me gusta que hablen a mis espaldas, eso lo vi afuera’, pero, sin embargo, ella habla a las espaldas de los demás”.

Esto generó una rápida respuesta de la “Fierecilla de Yungay” quien señaló: “Lo que vi no me representa en cuanto a la gente con la que yo puedo tener amistad“.

Angélica recuerda su expulsión de Volverías con tu ex

Tras los dichos de la nueva jugadora, Michelle le enrostró su historial en los programas en los que ha estado. “Si vamos a hablar quien representa acá o no representa, si yo no le represento algo de algunos valores… ¿Qué va a representar ella para alguien? Si es una persona super agresiva, que fue echada de varios realities”, comenzó señalando.

“Que llega, está una semana, le pega a un compañero y la echan, ósea, ¿de qué valores estamos hablando?”, refiriéndose a la expulsión de Angélica del reality de Mega “Volverías con tu ex”, en donde tras un fuerte cruce de palabras con Oriana Marzoli, la toma del pelo.

“Me expulsaron de uno y le recuerdo que ella también agredió en otro reality a otra compañera, hay imágenes donde ella también agrede”, respondió Angélica.

“La mujer esta me agredió, me rasguñó el brazo y yo lo que hice fue defenderme, por eso me expulsaron. En ningún momento yo comencé la agresión, nunca o he hecho. En el último fui yo quien dio el paso al costado, justamente porque me agredieron”.

Agregando que “yo trate de sacarlo (su mano) y mis dedos se enredaron en sus cortinas, que tenía mal puesta y al tratar de sacarla, yo tengo mucha fuerza, la tiré lejos y ella hizo un escandalo tremendo”, explicó.

Revisa a continuación el cruce entre Oriana y Angélica

Michelle continuó enfrentándola. “Sabe a lo que viene, no seamos mosquitas muertas. Está ok es su pega, está trabajando, pero ¡ay, es que no me representa… yo creo que ella no representa a nadie (…) que a donde llega la echan de un programa”.

“Tú la googleas y puro malos comentarios. Ella no representa a nadie. Yo soy lo que soy y nunca he agredido a nadie”, puntualizo.