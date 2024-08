No falta nada para el estreno de el nuevo programa entretenimiento conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, ¡Hay que decirlo!, el cual contará con un gran panel que analizará los distintos temas del espectáculo.

El debut del programa llegará este lunes 5 de agosto a las 17:00 horas, por las pantallas de Canal 13 en todas sus plataformas.

¿Cuál es el panel de Hay que decirlo?

El espacio contará con cuatro destacados panelistas, quienes aportarán desde sus diversas áreas: Cecilia Gutiérrez entregando noticias exclusivas; Willy Sabor sumará la nota de humor y simpatía; Valentina Saini debuta en un panel de televisión y pondrá la dosis de humor y frescura, mientras que Arturo Longton, el conocido chico reality, hablará de las “copuchas” de los respectivos espacios de encierro.

Mientras que en las calles de Santiago y en el rol de notero estará el reconocido influencer y ex Yingo, Rodrigo “Gallina” Avilés.

El regreso de Pamela Díaz a la TV

La Fiera regresó el 2023 a los realities cuando se sumó a “Tierra Brava”, mientras que recientemente se anunció su ingreso a ¿Ganar o Servir?, el nuevo espacio de competencia, el cual aún no se ve en pantalla.

Acerca su llegada a este nuevo espacio, la comunicadora señaló: “Vamos a hacer un programa donde hablaremos de farándula, pero lo pasaremos muy bien y vamos a reírnos mucho, porque nada será tan grave”.

“Creo que todos en el panel hemos pasado por cosas complicadas y por eso nos pondremos en la situación de la persona que estemos hablando. Yo he pasado por tribunales, Nacho igual y todos hemos tenido problemas amorosos, entonces la idea es conversar estos temas, y agregarle siempre un toque de humor”, explicó.

La Fiera añadió que “hace cuatro años que no estoy en televisión y unos de mis grandes anhelos era volver a un reality, y lo conseguí. Y cuando salí de ‘Tierra Brava’ comencé a trabajar para estar aquí, yo elegí al 13 antes que él me eligiera a mí. Yo puse primero mis ojos en el 13. Amo lo que hago y trabajé para que el 13 me contratara”.