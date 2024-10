La estrella de la música Kylie Minogue ha revelado su tan esperado “Tension Tour” para 2025, donde la icónica cantante mundial se presentará en diversas ciudades alrededor del mundo incluyendo Chile.

Esta gira promete ser la más grande de Kylie desde 2011. El tour comenzará en febrero en su país natal, Australia, y recorrerá Asia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, llegando a Latinoamérica en agosto de 2025.

En territorio nacional, su esperada gira llegará el próximo 12 de agosto en el Movistar Arena, en Santiago. Con hits como “Chocolate”, “Padam Padam”, “I Believe”, “In your eyes”, “In your arms”, “Can’t get you out of my head” y “The Loco-Motion”,

¿Cuándo y a qué hora es la venta de entradas para Kylie Minogue?

La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia estará disponible desde el martes 29 de octubre a las 11:00 a.m.

La venta general comenzará el jueves 31 de octubre a las 11:01 a.m., y todas las entradas se podrán adquirir a través de Puntoticket

El regreso de Kylie a Chile

La ganadora del Grammy finalmente se reencontrará con sus miles de fanaticos en territorio nacional, en donde señaló: “Estoy más que emocionada de anunciar el Tension Tour 2025. No puedo esperar para compartir momentos hermosos y salvajes con los fans de todo el mundo, ¡celebrando la era Tension y mucho más!”.

“Ha sido un viaje emocionante hasta el momento y ahora, prepárense para su primer plano porque voy a llamar a Luces, Cámara, Acción … ¡y habrá un montón de Padaming!”, expresó la estrella.

El álbum que da nombre a la gira “Tension II”, es una nueva colección de 13 canciones, se lanzó el 18 de octubre. Esta electrizante secuela del exitoso álbum número 1, “Tension”, lleva a Kylie Minogue aún más profundo en el mundo de la música electrónica, repleta de vibrantes himnos de pista de baile.

El disco incluye nueve nuevas canciones de estudio, además del reciente éxito dance “Edge of Saturday Night” junto a The Blessed Madonna, y colaboraciones recientes con Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo y Sia.

