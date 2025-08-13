Universidad de Chile derrotó a Independiente por la Copa Sudamericana. Uno de los más contentos tras el encuentro era Marcelo Díaz, pese a que ahora tiene otro protagonismo en el equipo.

El Romántico Viajero venció por 1-0 al Rojo con solitario gol de Lucas Assadi. Ahora los Azules tienen ventaja para ir a Argentina la próxima semana, donde buscarán sellar el paso a los cuartos de final de la competición internacional.

Marcelo Díaz y la victoria de U. de Chile

El triunfo de Universidad de Chile si bien solo es por un gol, les permite ir con el marcador a su favor a Argentina. En Avellaneda será Independiente el equipo que tendrá la presión de salir a buscar la victoria, algo que puede jugar a favor de los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Marcelo Díaz es uno de los referentes del Romántico Viajero y analizó la victoria de su equipo. Carepato viene siendo alternativa en el último tiempo y contra Independiente también ingresó en el complemento.

“Nosotros somos fuertes de local y lo demostramos hoy. Ahora vamos a ir a jugar el partido allá para asegurar la clasificación”, indicó Díaz a DirecTV tras el partido. El choque de vuelta contra Independiente será el miercoles 20 de agosto en Avellaneda.

A ningún jugador le gusta ser suplente y Marcelo Díaz no es la excepción. De todos modos, destacó que está en buena condición y que respeta la decisión de Gustavo Álvarez. “Es difícil entrar en un partido así, pero me siento bien físicamente. Tengo un buen actuar desde principio de año”, cerró el capitán.

El próximo desafío de Universidad de Chile será ante Audax Italiano por la Liga de Primera. El Romántico Viajero recibirá a Eduardo Vargas el domingo 17 de agosto en el Estadio Nacional a las 12:30 horas. Tras eso, viajarán a Buenos Aires para la vuelta frente a Independiente.