Una tensa conversación se dio entre la conductora Francisca García Huidobro y familia del ex participante de Gran Hermano Chile, Benjamín. La situación surgió cuando la conductora se refería de forma irónica al ex jugador como también a su familia del joven que lo estaba acompañando en el público.

Tras el diálogo, la panelista increpó a los familiares de Benja preguntándoles por qué no se presentaron anoche, tras la eliminación del joven de 22 años. Siendo una de sus familiares quien respondió primero.

“Nosotros no estamos acostumbrados a la exposición. Si bien, apoyamos a Benja 100% (…) A nosotros nos interesa que Benja sepa que lo apoyamos, no la gente, no nos importa, solo Benja y hoy íbamos a estar con él“.

“Porque no les importa la gente”, señaló Fran García-Huidobro, respondiendo de forma directa a la joven familiar de Benja.

“Además, a nivel país, nosotros no somos de Santiago. Somos de Requinoa, el cachapol está cortado. No es fácil venir“.

La conversación incómoda siguió cuando su amigo y manager se pronunció diciendo que “ayer era para el show y hoy es por el Benja”. Todo relacionándose a que, según la panelista, la familia no estaba presente con el ex integrante de Gran Hermano.

Finalmente, Fran García Huidobro no deja hablar al representante de Benja y le dice que son excusas baratas, finalizando con “habla con mi mano“.