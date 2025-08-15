Universidad de Chile abrió la esperanza a sus hinchas, luego de la victoria por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, ante los argentinos de Independiente.

Los fanáticos azules tienen claro que si logran pasar esta llave ante el cuadro de Avellaneda, las ilusiones aumentan de poder pelar nuevamente un título internacional, esta vez de la mano del técnico Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, viene la automática comparación con lo que en 2011 hizo Jorge Sampaoli, donde con un grupo muy importante de jugadores alcanzó el trofeo internacional, además de un tricampeonato en Chile.

En ese sentido, fue Diego Rivarola, quien fue parte de ese glorioso equipo, quien asume que pueden existir comparaciones que muevan el corazón, pero con una gran diferencia.

Diego Rivarola en la celebración de la U 2011 en la Copa Sudamericana. Foto: MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Hay una gran diferencia en la U…

Fue en el capítulo 10 de “El Almanaque de Florete” con su majestad Paulo Flores, que Diego Rivarola habló sobre esta comparación que están haciendo los hinchas de Universidad de Chile.

En ese sentido, lo que pasó en la fase de grupos de la Copa Libertadores y ahora en la Copa Sudamericana, tiene claro que ha dado que hablar con el plantel de Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, confirma que es válido que puedan comparar los dos equipos, aunque deja en claro que hay una gran diferencia que es muy difícil de igualar para cualquiera.

“Cuando se compara a este equipo con el del 2011 digo si se pueden parecer, en la garra, en la mecánica no, pero tiene sus cosas”, explicó.

