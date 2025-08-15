Universidad de Chile dio el primer golpe en la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer por 1-0 en la ida de la llave de los octavos de final del torneo ante Independiente.

Los azules dieron el primer pie para avanzar a la ronda de los ocho mejores de la competencia, donde los hinchas se ilusionan de pelear el título, tal como pasó en 2011.

Uno que estuvo en esa oportunidad fue Diego Rivarola, a quien siempre se le saca en cara el tema de su polémica declaración de que la Sudamericana es “una copa de cartón.

Algo que ha tenido que explicar muchas veces y desde donde se afirman los hinchas de Colo Colo para bajar los humos de los azules, en los debates futboleros.

Diego Rivarola abre su corazón en “El Almanaque de Florete” con Paulo Flores.

Fue en un nuevo capítulo de “El Almanaque de Florete”, con el inigualable Paulo Flores, que Diego Rivarola tocó una vez más esta polémica que siempre le sacan en cara.

El ex delantero y referente de Universidad de Chile asegura que nunca le han mostrado un video donde dijo esa frase, pero que si fue así, fijo fue para molestar a Colo Colo cuando perdieron la final en 2006.

“No me molesta cuando se habla que dije lo de la copa de cartón, porque claramente fue para molestar a los de Colo Colo”, detalló el ídolo de los hinchas azules.

Este es uno de los muchos temas que habló de la U en el capítulo 10 de la nueva temporada, que tendrá su gran estreno el viernes 15 de agosto desde las 22.00 horas.

