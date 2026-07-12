O’Higgins vs Ñublense: Formaciones, horario y link para ver EN VIVO y ONLINE la semifinales de la Copa de la Liga 2026

Rancagüinos y chillanejos se ven las caras en El Teniente para definir al segundo finalista de la Copa de la Liga tras la victoria de Coquimbo Unido sobre Unión La Calera.

A partir de las 20:00 horas conoceremos al segundo finalista de la Copa de la Liga 2026 con el partido entre O’Higgins y Ñublense. Celestes y rojos se verán las caras en El Teniente en el duelo de vuelta de esta semifinal tras el 2-1 de la ida a favor de los chillanejos.

Este primer choque lo ganó el Ñublense en el Nelson Oyarzún gracias a los goles de Pablo Calderón a los 25’ y un agónico tanto de Ignacio Jeraldino a los 90+5’, mientras que Bastián Yánez a los 37’ anotó el descuento rancagüino.

El ganador de este cruce se verá las cara en la final de esta Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido, elenco que viene de eliminar a Unión La Calera en la otra semifinal vía lanzamientos penales.

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¿A qué hora juegan O’Higgins vs Ñublense por las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Ñublense y O’Higgins se verán las caras hoy domingo 12 de julio, desde las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente por la semifinal de vuelta en Copa de La Liga 2026.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a O’Higgins vs Ñublense?

Este duelo no será transmitido por televisión en la señal habitual de TNT SPORTS, ya que solo se podrá ver de manera online y por streaming a través de HBO MAX para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Transmisión minuto a minuto del partido: