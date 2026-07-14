Inglaterra esperará hasta último minuto por Declan Rice, quien sufre un problema médico en medio del Mundial 2026.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina en una emocionante semifinal del Mundial 2026. Los Tres Leones buscarán derribar al vigente campeón del mundo este miércoles 15 de julio en Atlanta.

En la previa, hay una situación que sigue generando preocupación: la salud de Declan Rice. Y es que el mediocampista lo ha pasado mal en los últimos días por culpa de una enfermedad contraída en medio de la Copa del Mundo.

El volante sufrió una indisposición en la previa de la llave de cuartos de final contra Noruega. Apenas jugó un tiempo, porque pasó tres días en cama antes del encuentro disputado el sábado pasado.

Ahora, la BBC cuenta que Inglaterra esperará hasta último momento para definir la presencia de Declan Rice contra Inglaterra. “Aún no se ha recuperado completamente de la enfermedad“, explica el medio británico.

Inglaterra esperará a Declan Rice hasta último minuto | Getty Images

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“Decisión de última hora” con Declan Rice para Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

Aunque el estado de Declan Rice ha mejorado notablemente en las últimas 48 horas, “dada la gravedad de la enfermedad, los médicos de Inglaterra tomarán una decisión de última hora sobre su disponibilidad“.

El duelo entre Inglaterra y Argentina está programado para este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas, en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta. Un día antes, se define la semifinal entre Francia y España en el Estadio AT&T de Texas.