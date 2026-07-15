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Video: El golazo de Anthony Gordon para Inglaterra y que generó desazón en Lionel Messi

Anthony Gordon abrió el marcador en el minuto 55 y mostró las graves falencias de Argentina en defensa.

Por Felipe Pavez Farías

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Messi no podía creer el gol de Inglaterra
© getty imageMessi no podía creer el gol de Inglaterra

El Mundial 2026 disputa la segunda semifinal. España ya puso un pie en la final y ahora espera por el ganador entre la selección de Inglaterra ante Argentina.

Partido que estuvo marcado por los dudosos cobros del estadounidense Ismail Elfath. Lo que empañó la primera etapa del encuentro en el Estadio de Atlanta.

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Sin embargo, en el segundo tiempo Inglaterra entró con las pilas puestas y sorprendió con la apertura en el marcador. Lo que se registró en el minuto 55 con la anotación de Anthony Gordon.

Anthony Gordon marca el primero ante Argentina 

La jugada comenzó por el sector izquierdo de la defensa de Argentina. Morgan Rogers ganó por la banda y sacó un centro con lienza al corazón del área albiceleste. 

La nueva joya del Barcelona se anticipó a Nahuel Molina y con certero remate puso el 1-0. Anotación que desató los festejos de los europeos, incluso David Beckham fue uno de los más felices con el tanto. 

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Lo que golpeó fuertemente en el elenco de Argentina. Incluso la transmisión oficial captó la desazón de Lionel Messi al sufrir el primer tanto en contra. Mismo gesto tuvo Lionel Scaloni que decidió tomar agua de inmediato para tragar el trago amargo y empezó a buscar alternativas para intentar darlo vuelta.

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Cabe consignar que la final del Mundial 2026 está programada para este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile. En tanto, el partido por el tercer lugar se jugará el sábado 18 de julio a las 17:00 horas.

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