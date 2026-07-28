El meta de Cabo Verde ha estado en la cresta de la ola este último tiempo, siendo reconocido a nivel planetario. ¿Y cuándo pesca al Albo?

Es el gran bombazo del fútbol chileno. Vozinha llegará a Colo Colo para reforzar la portería. Sí, el mismo que brilló con la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, se instalará en Macul.

¿Cuándo llega? El arribo del portero sensación parece alargarse. Un problema con la visa sería lo último que estaría trabando la llegada del caboverdiano, cuya contratación por Colo Colo dio la vuelta al mundo.

Mucho interés mediático en la llegada al Cacique, pero por parte del portero, ni pío. ¿Qué sucede? Es que mientras todos parecen impacientes por que Vozinha llegue a territorio chileno, el meta ni siquiera un guiño para su futuro club.

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Posa con figuras y no con la del Colo

Instagram se ha convertido en una especie de medio de comunicación personal de cada figura reconocida. Es el caso de Vozinha, que de pocos seguidores en esa red social, pasó a decenas de miles.

En este caso, el portero no ha hecho ningún guiño a Colo Colo, pero sí se ha preocupado de subir varias fotos con distintas estrellas del fútbol internacional. Eso se puede ver en su última publicación en Instagram.

Tremenda pinta del Vozinha famosillo | Getty Images

“Es una locura pensar en esto. Un día lo sueñas y al siguiente estás viviendo el sueño junto con las figuras de toda tu vida. Agradecido por el viaje“, puso el meta de Cabo Verde, que subió un video en el que se le puede ver compartiendo con estrellas como Ronaldo, Cafú, René Higuita, Carles Puyol e, incluso, Maluma. ¿Y cuando la foto con el Cacique en el pecho?

En resumen…

Vozinha llegará a Colo Colo como refuerzo para la portería tras el Mundial 2026.

llegará a Colo Colo como refuerzo para la portería tras el Mundial 2026. Un problema de visa retrasó el viaje de Vozinha a Chile.

a Chile. El portero Vozinha publicó contenido en Instagram con figuras internacionales sin mencionar a Colo Colo.