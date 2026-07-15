“Tuvieron miedo” y “Argentina les pasó por encima”: El furioso relato de Mariano Closs contra Inglaterra

El reconocido relator destacó la remontada de la selección albiceleste y enfatizó que lo ganaron con garra y buen fútbol.

La selección de Argentina logró la hazaña. En los últimos minutos lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, para vencer por 2-1 a Inglaterra en la semifinal y logró meterse en la final del Mundial.

El equipo liderado por Lionel Messi, que no anotó pero concretó las dos asistencias para los goles del triunfo, ahora se mete en una nueva final para conquistar la cuarta estrella.

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Partido que desató las emociones hasta en la transmisión de Disney+. Es que Mariano Closs se lanzó con todo contra el planteamiento de Thomas Tuchel que desaprovechó la temprana ventaja que agarró con el tanto de Anthony Gordon.

“Inglaterra tenía miedo a perder el partido. Miedo del técnico, los jugadores y cómo defendieron. Tuvieron temor. Argentina jugó extraordinariamente bien”, enfatizó el canta goles tras el pitazo final.

“Argentina los pasó por encima. Argentina pasó por arriba a Inglaterra. Dio vuelta otra vez un marcador en contra. Argentina tiene que estar orgullosa por como ganó el partido y que metió para ganarse un lugar en la final”, agregó emocionado el relator.

Mariano Closs recalcó que Inglaterra le tuvo miedo a Argentina y por eso perdió la semifinal del Mundial (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Incluso tuvo espacio para mandarle un potente recado a las selecciones de Europa y que miraron en menos a Argentina en la previa de la semifinal.

“Europa no está preparado para el fútbol argentino. Acá hay una selección que esta viva y hoy consiguió un objetivo. No se puede subestimar a Argentina con declaraciones. Argentina tiene lo que no tienen los poderosos europeos”, sentenció.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial?

La final del Mundial la disputarán este domingo 19 de julio la selección de España y Argentina. La definición está programada a las 15:00 horas, y será transmitida en señal abierta por Chilevisión. También se podrá seguir por el cable en DSports, y vía streaming en Disney+, DGO, Chilevisión.cl, Paramount y DAZN entre otros.