La insólita decisión que remece el fútbol en México: Ya se sufrió en Chile

Pese a la gran presentación en el Mundial, se confirmó que la principal competencia como la Liga MX no tendrá descensos ni ascensos.

Una polémica de aquellas se registra en el fútbol de México. Esto luego de la gran presentación en el Mundial y que se cortó en octavos de final en la derrota por 2-1 ante Inglaterra.

Es que pese al buen rendimiento del equipo, los dueños de los clubes de la Liga MX tomaron una controversial decisión: no tener descensos ni ascensos en toda la temporada.

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La medida fue informada a horas del inicio del torneo que comienza justamente este jueves 16 de julio. “Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026-2027, los Clubes que integran Liga MX, no descenderán a Expansión MX, asimismo los Clubes de Expansión MX, no ascenderán a la Liga MX”, detalla el polémico artículo 35 del reglamento.

Medida que se empezó a aplicar desde 2020 y que hasta el día de hoy genera división. Incluso tras la aparición de nuevos jugadores jóvenes en la selección adulta, se pensó que podría cambiar el panorama. Sin embargo, se decidió extender por un año más la medida.

Lo que fue tema de debate entre los principales comunicadores del país azteca. “El futbol mexicano, que llevaba cinco años en etapa terminal, hoy ha muerto”, recalcó el relator de Fox Sports, Fabrizio Domínguez.

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Ahora la Liga Expansión MX, que es la principal afectada, está reuniendo votos para ir al TAS y apelar a dicha decisión. Sin embargo, se informa que solo un grupo de equipos estaría dispuesto a luchar por revertir está medida y otro sector aprobaría seguir jugando prácticamente por el honor.

El día que el fútbol chileno planteó no tener descensos ni ascensos

Lo más llamativo de está medida, es que en el fútbol chileno ya se planteó está preocupante propuesta. En 2025 se deslizó la opción para pagar la deuda con TNT Sports.

Incluso se indicó que se extendería por dos años. Aunque por suerte esto no llegó a buen puerto. Sin embargo, el balompié nacional ya pagó las consecuencias de está decisión: En 2003 y 2004 no hubo descensos, lo que fue impuesto bajo el mandato de Reinaldo Sánchez.