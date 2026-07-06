El King sorprendió con un mensaje a los Aztecas luego de la derrota contra Inglaterra que los deja afuera de la cita planetaria. Destacó la entrega que tuvieron.

México se despide del Mundial 2026 después de haber sido uno de los grandes protagonistas hasta ahora. Los Aztecas no pudieron con Inglaterra y quedaron fuera del torneo en octavos de final, dejando un sabor amargo pero con la frente en alto y la admiración de todo el planeta, incluido Arturo Vidal.

El King no se ha quedado ausente de lo que está pasando en la cita planetaria y, en la previa del duelo entre Colo Colo y Recoleta por Copa Chile, sorprendió a todos. ¿Cómo? Dejando un emotivo mensaje para los mexicanos, destacando la entrega y compromiso que mostraron durante su participación en el certamen.

La emotiva despedida de Arturo Vidal a México en el Mundial 2026

Inglaterra fue el gran villano y eliminó a México del Mundial 2026 en su casa y con su gente. Los ingleses se impusieron por 2 a 3 en un partido emocionante y que llevó hasta a Arturo Vidal a ponerse de pie por lo hecho por los Aztecas.

Así despidió Arturo Vidal a México del Mundial 2026. Foto: Instagram.

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Si bien nuestro país no está en el torneo, el King igual ha seguido más que atento lo que pasa. Es por ello que luego de la eliminación de los mexicanos, fue a su cuenta de Instagram para dedicarles algunas palabras.

“Proponiendo y luchando hasta el final“, destacó Arturo Vidal sobre la actuación de México en el Mundial 2026. Y es que a pesar de no ser los favoritos, igual se las arreglaron para hacer sufrir a uno de los candidatos de la cita planetaria.

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Si bien el resultado no fue el esperado, los mexicanos se van del torneo con la tranquilidad de haberlo dado todo. En sus cinco partidos consiguieron 4 triunfos y una derrota, con 10 goles a favor y 3 en contra, todos frente a Inglaterra.

Habrá que esperar para ver las decisiones que tomará el cuadro azteca para lo que viene de ahora en adelante. El técnico Javier Aguirre anunció su salida y abrió las puertas a un nuevo proceso rumbo a la cita planetaria de 2030.

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México queda fuera del Mundial 2026 después de una de las mejores actuaciones de su historia. La Tri se despide con la frente en alto y ganándose los aplausos de Arturo Vidal tras un torneo donde se permitieron soñar en grande.

El rival de Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026

México dice adiós al Mundial 2026 mientas Inglaterra se enfoca en lo que serán los cuartos de final. En la próxima ronda los ingleses se verán las caras con Noruega el día sábado 11 de julio desde las 17:00 horas.

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En resumen, Vidal y México