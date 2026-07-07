El creador de contenidos, conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo se convirtió en "mufa" durante el certamen. Además, se enfrascó en incidentes con hinchas argentinos.

Hubo un tiempo en la historia de los Mundiales donde se apuntaba la existencia una “maldición” vinculada al líder y vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, de que cuando iba al estadio para apoyar a Inglaterra u otro equipo, al que alentaba siempre perdía.

Prueba de ello ocurrió tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, donde hinchó por los Tres Leones, además de equipos como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Portugal e Italia, y todos sufrieron dolorosas derrotas o eliminaciones.

Pues bien, ante la ausencia de Jagger en el Mundial 2026, quien tomó ese papel de “hombre mufa” fue el streamer y youtuber estadounidense iShowSpeed, conocido por su fanatismo a Cristiano Ronaldo. A las pruebas nos remitimos.

La temida maldición de iShowSpeed en el Mundial 2026

Todo arrancó en los 16° de final, donde apoyó a Costa de Marfil en la derrota por 2-1 ante Noruega. Luego siguió en Miami, donde se puso la camiseta de Cabo Verde y el equipo perdió con Argentina. En ese duelo, tuvo un incidente con hinchas trasandinos que le hicieron actos racistas que son investigados por FIFA.

La racha continuó con los octavos de final del Mundial 2026. Se vistió con la camiseta de Brasil en Nueva Jersey, y el Scratch cayó por 2-1 con los noruegos. Tras ello, fue a Dallas para apoyar a la Portugal de CR7 ante España. ¿Adivinan? Perdieron los lusos y iShowSpeed se puso a llorar en el estadio.

Pero la prueba definitiva de que el streamer es mufa se dio en Atlanta, donde Argentina perdía por 2-0 ante Egipto. Cuando empezaba a celebrar la victoria, la Albiceleste dio vuelta el marcador y avanzó a cuartos de final. Otra vez con la cola entre las piernas.

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En síntesis