Mick Jagger postula que Machine Gun Kelly y Yungblud "me hacen pensar que todavía hay un poco de vida en el rock and roll"

Mick Jagger, el líder de The Rolling Stones, ha vuelto a llamar la atención del mundo, pero esta vez no por su música, sino por el particular elogio que tuvo para las populares figuras de Machine Gun Kelly y Yungblud, en cuanto al aporte que están haciendo para mantener vivo el rock.

Fue en conversación con la radio sueca P4 que el icónico cantante reveló su admiración por los integrante de la nueva camada de artistas que están ganando terreno.

"En la música rock necesitas energía y no ha habido muchos nuevos cantantes de rock alrededor", advirtió Jagger en primer lugar.

Aunque, por otro lado, advirtió que"ahora hay algunos. Tienes a Yungblud y Machine Gun Kelly".

"Ese tipo de ambiente post-punk me hace pensar que todavía hay un poco de vida en el rock and roll", postuló.

Mick Jagger | ¿Es cierto que el líder de The Rolling Stones se retira de la música?

El líder de Sus Satánicas Majestades no tiembla a la hora de ahogar todo tipo de rumores sobre su retiro. Al hombre aún le queda cuerda, cuando cuenta 78 años de existencia.

"No estoy planeando que ésta sea la última salida en vivo. Me encanta estar de gira. No creo que lo haría si no lo disfrutara", dijo en el mismo diálogo con el medio europeo.

Por otro lado, sostuvo que "disfruto salir al escenario y hacer mis cosas. Eso es lo que hago. Quiero que todos se diviertan y olviden los problemas de sus vidas durante un par de horas y simplemente se relajen y pasen una gran tarde y noche".