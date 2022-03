Lollapalooza Chile 2022 realizará su última jornada este domingo 20 de marzo con reconocidos artistas que se tomarán los distintos escenarios ubicados en el Parque Bicentenario de Cerrillos para emocionar a los fans con lo mejor de su repertorio.

Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, es uno de los artistas más esperados del certamen. El cantante norteamericano subirá al escenario en la última noche del evento.

Pero no solamente su presencia es la que ha causado conmoción entre los fans del territorio nacional, ya que el artista no vendría solo, su prometida, la estrella de Hollywood Megan Fox, reconocida internacionalmente por protagonizar la saga de Transformers, Jennifer's Body y participar en las últimas temporadas de New Girl, también llegaría a territorio chileno, ya que se encuentra acompañando a su pareja en su gira por Sudamérica.

El cantante de Bad Things, Bloody Valentine, Forget me too y My ex's best Friends se subirá al VTRStage en la noche final del evento.

¿A qué hora se presenta Machine Gun Kelly en Lollapaaloza y dónde ver su show online?

La estrella de la música estará en el escenario a las 18.45 con un espectáculo de más de una hora que culminará a las 20.00 pm. Para los que quieran disfrutar del espectáculo a distancia, VTR puso a disposición de sus usuarios dos señales televisivas en HD Canal 701 y 702, en donde transmitirán la presentación de los artistas que se presentan durante los tres días.

Quienes deseen ver la presentación online podrán ingresar al link VTRESLOLLA.CL para disfrutar de la última noche de Lollapalooza Chile 2022.