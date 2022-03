El festival de música Lollapalooza vivirá su última jornada este domingo 20 de marzo, con grandes artistas que subirán a los distintos escenarios alojados en el Parque Bicentenario de Cerrillos para deleitar a los fans con lo mejor de su repertorio.

Uno de los artistas más esperados de la jornada y del festival es The Strokes, la banda neoyorquina de rock liderada por Julian Casablancas se subirá al escenario en la última noche del evento.

Los cantantes de Reptilia, You Only Live Once, The Adulst are Talking y Last Nite encantarán al público con lo mejor de su discografía sobre las tablas del VTRStage.

¿A qué hora se presentan The Strokes en Lollapalooza Chile?

La exitosa banda se presentará en Chile a las 21 horas con un espectáculo que durará una hora y media,

¿Dónde ver Lollapalooza Chile 2022 online y en TV?

VTR puso a disposición de sus usuarios dos señales televisivas en HD Canal 701 y 702, en donde transmitirán el espectáculo de los artistas que se presentan durante los tres días.

Quienes deseen ver la presentación online podrán ingresar al link VTRESLOLLA.CL para disfrutar del espectáculo.

Revisa el horario de los artistas que se presentan hoy a continuación.