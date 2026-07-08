El entrenador comentó la designación del Santiago Bernabéu como sede de la final de la Copa Intercontinental con el Real Madrid.

Siempre nos pasa a nosotros. La final de la Copa Intercontinental Sub 20 se ha disputado en suelo sudamericano desde su creación, hasta que la jugará un equipo chileno: Santiago Wanderers no será local con Real Madrid en Valparaíso.

El compromiso está pactado para desarrollarse el 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu, situación que descolocó a todos en Chile, menos al entrenador de los caturros.

Felipe Salinas conversó con RedGol y señaló que querían ser anfitriones antes los merengues, sin embargo, toma la visita a España como una gran oportunidad para sus jugadores.

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Felipe Salinas valora que la final se juegue en Madrid

El ex defensor dijo que tenían ganas de jugar en casa, pero volara la chance que tendrán de jugar en un recinto tan importante a nivel mundial como el Santiago Bernabéu.

“Obviamente queríamos jugar con nuestra gente, pero va a ser una experiencia muy linda, sobre todo para los jugadores, el poder jugar en uno de los estadios más importantes del mundo”, indicó Salinas.

“Hay cosas que escapan de nuestras manos, y como te digo, yo puedo hablar solo del tema futbolístico y de la experiencia que van poder vivir chicos, sobre todo, puedan jugar un partido tan importante y en un estadio también relevante, que de repente solo tenemos acceso a verlo por televisión”, agregó.

Además, Felipe Salinas señaló que jugar en Madrid será ideal para que los jugadores se muestren a los diferentes veedores de clubes internacionales, que irán a observar a los talentos chilenos.

“Es un siguiente empujón. Ya tuvieron el primer empujón, había mucho scouting también cuando fuimos a la Copa Libertadores y ahora viene el segundo empujón, donde tienen que ratificar o bien que lo han hecho, así que va va a ser un desafío doblemente importante porque muchos de ellos obviamente pueden le puede cambiar su vida en su carrera, pero tienen que demostrar, ya sea hoy día donde les toque participar y obviamente en el partido, de que de que son jugadores que están preparados para la alta competencia”, cerró.

En síntesis

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 será el 19 de septiembre .

. Santiago Wanderers jugará la final contra el Real Madrid en España.

jugará la final contra el Real Madrid en España. El entrenador Felipe Salinas valoró la oportunidad de jugar en el Santiago Bernabéu.