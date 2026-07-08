Natalia Duco enfrenta nuevo traspié tras perder la localía de final Intercontinental: “Hicimos todo lo posible”

La Ministra de Deporte recalcó que harán las gestiones pertinentes para que Santiago Wanderers aproveche al máximo el viaje a España.

Un duro traspié enfrenta Santiago Wanderers. Esto debido a que se confirmó que la final Intercontinental Sub 20 se disputará finalmente en el Estadio Santiago Bernabéu. Por lo que la localía pasa a ser directamente del Real Madrid.

Desde la interna del cuadro nacional se lamentaron las fallidas gestiones. Lo que también se extendió hasta el Ministerio de Deportes, liderado por Natalia Duco, que hizo todo lo posible para que el partido se jugara en el Estadio Elias Figueroa. Si hasta recibieron al plantel tras ganar la final al Flamengo y compartieron con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

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“Es lamentable. Nos hubiese encantado poder recibir al Real Madrid en el estadio de Wanderers. Hicimos todas las gestiones para que fuese en Valparaíso”, lamentó la Ministra Natalia Duco a CNN Chile.

Según Reinaldo Sánchez la responsabilidad de este fracaso es de la Delegación Presidencial, que es encabezada por Manuel Millones, y ANFP que no apoyo al cuadro nacional en la realización de esta importante final.

Natalia Duco prometió apoyar a Santiago Wanderers en su viaje a España. Crédito: Sebastian Cisternas/Photosport

Sin embargo, la justificación que recibió la organización en Quilín es que la final se juega en Madrid porque las anteriores ediciones ya se jugaron en Sudamerica. Por lo que tras las definiciones en 2022, 2023, 2024 y 2025 en esta parte del planeta, ahora fue el turno de Europa en 2026.

Final Intercontinental: Natalia Duco promete apoyo para Santiago Wanderers

Pero la representante del deporte nacional recalcó que no se quedarán de brazos cruzados. Por lo que ahora inicia un nuevo proceso para ayudar a Wanderers en busca de este inédito titulo para el fútbol chileno.

“No es menor jugar en el estadio del Real Madrid. Vamos a impulsar que puedan tener una estadía de concentración”, recalcó Natalia Duco.

Incluso se planifica que el plantel de Wanderers pueda extender sus días para trabajar incluso a la par con los merengues. “Vamos a tomar contacto con el Real Madrid para como Ministerio que esa generación de jugadores pueda tener un periodo de entrenamiento con ellos.

Cabe consignar que la final de la Copa Intercontinental Sub 20 está fijada para el 19 de septiembre en el Estadio Bernabéu. Además por el horario de España, el encuentro entre Santiago Wanderers y Real Madrid está programado para las 7:30 horas de Chile.