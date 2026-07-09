El jefe de la Comisión Arbitral destacó que Chile sea de los pocos países en Sudamérica que cuenta con esta tecnología en sus principales categorías.

Ya es oficial. Cuando el sábado 18 de julio comience la segunda rueda de la temporada 2026 en Primera B, comenzará a funcionar el sistema de videoarbitraje conocido popularmente como el VAR, un hito para el fútbol chileno.

De esta forma, la división de plata en nuestro balompié se sumará a Brasil como los únicos países de Sudamérica que cuentan con esta estructura tecnológica en sus dos principales categorías. Un hito del cual se presume en la ANFP.

Fue Roberto Tobar, jefe de la Comisión Arbitral quien destacó la inclusión del VAR en Primera B, al señalar que esto convertirá al referato nacional en una referencia para el resto del continente y con ello nivelar para arriba al torneo doméstico.

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ANFP presume llegada definitiva del VAR a Primera B

“Para nosotros, como Comisión de arbitraje y como fútbol chileno en general, tener la implementación del VAR en la Liga de Ascenso es un hito muy importante“, indicó el ex silbante quien destaca la existencia del VAR remoto como clave para poder dar este paso.

“Ya estamos en condiciones de dar este paso importante para el fútbol chileno“, sostiene Tobar, quien agrega que “en Sudamérica seremos una de las asociaciones que contamos con VAR en las dos divisiones más importantes de nuestro fútbol”.

Para el jefe de la Comisión Arbitral, esta tecnología “es un aliciente de seguir mejorando, de seguir nivelando lo más alto posible en pos del desarrollo de nuestro fútbol profesional chileno”.

¿Cuál será el primer juego con esta tecnología?

Según la calendarización de la ANFP, el primero de los encuentros en Primera B donde se utilizará el VAR será el que enfrente a Deportes Copiapó con Puerto Montt, el sábado 18 de julio desde las 12:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

En síntesis