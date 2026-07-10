Luis de la Fuente recuerda que España ya le ganó a Francia y adelanta que perfectamente pueden eliminar a los galos en las semifinales del Mundial 2026.

La selección de España se metió en semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras superar por 2-1 a Bélgica. Ahora los ibéricos se verán las caras contra Francia en semifinales y, pese al favoritismo de los galos, el DT Luis de la Fuente confía en su equipo.

“Es legítimo y justo pensar que podemos superarla. Una grandísima selección se va a enfrentar a otra grandísima selección“, dijo tajante el entrenador de España.

El director técnico de España tiene argumentos consistentes para pensar que vencerán a los galos y se meterán en la final: “somos la única selección que logró vencer dos veces a Francia”, expone.

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El registro reciente de España contra Francia

Es que cabe recordar que España derrotó por 2-1 a España por la Eurocopa 2024, además del recordado triunfo por 5-4 en la Liga de Naciones 2025.

De la Fuente y España confían en sacar a la favorita Francia en semifinales del Mundial.

Por último, De la Fuente sentenció que “vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido como éste, con esas ganas de crecer y de mejorar“.

Ya en semifinales de México, Estados Unidos y Canadá 2026, España y Francia se volverán a ver las caras en el Mundial. El duelo está pactado para el próximo martes 14 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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En la fase final del Mundial 2026, Francia ha dejado en el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0). España hizo lo propio ante Austria (3-0), Portugal (1-0) y ahora Bélgica (2-1).

Resumen:

-España superó 2-1 a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales del Mundial 2026.

-El equipo de Luis de la Fuente jugará ante Francia el martes 14 de julio en Texas.

-España venció a Francia en la Eurocopa 2024 (2-1) y en la Liga de Naciones 2025 (5-4).