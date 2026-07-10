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FIFA

“Francia es el mejor”: periodista argentino les entrega el favoritismo en el Mundial 2026

El reconocido comunicador Alejandro Fabbri asegura que los galos son superiores a la Albiceleste.

Por César Vásquez

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Mbappé y Messi luchan por la Copa del Mundo.
© GeminiMbappé y Messi luchan por la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 vive instancias decisivas y para muchos, el campeón saldrá entre Francia y Argentina. Incluso, un periodista trasandino le da el favoritismo a los europeos.

La final de Qatar 2022 fue entre los galos y la Albiceleste, con un vibrante empate 3-3 y para muchos, fue la mejor definición de la historia. Con ambos llegando a la recta final de la cita planetaria, es difícil no pensar que se repita nuevamente un capítulo así.

Francia supera a Argentina

Entre Argentina y Francia se ha generado una rivalidad por lo ocurrido en la Copa del Mundo anterior, pero Alejandro Fabbri deja de lado todo eso. El reconocido periodista trasandino aseguró sin dudar que los galos son superiores a su selección.

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Francia es el mejor equipo por afano. Hoy es por lejos el mejor, después hay que jugar los partidos. Ellos están desesperados por jugar la revancha con Argentina“, comenzó contando Fabbri a RedGol. Incluso, asegura que los galos vencerían a la Albiceleste en una hipotética definición.

“En este momento sí. Argentina tiene una defensa que no es la misma, con problemas físicos de sus marcadores de punta derechos y le falta gol, depende mucho de Lionel Messi. En el Mundial pasado Messi fue el más importante, pero también estaba Ángel Di María y Julián Álvarez encendido, hoy parece no estarlo. Francia tiene mejor plantel que en 2022“, complementó.

Argentina ha dejado muchas dudas en la Copa del Mundo 2026. Imagen: Getty

Argentina ha dejado muchas dudas en la Copa del Mundo 2026. Imagen: Getty

En el fútbol las mufas y cábalas son pan de cada día. Lejos de intentar darle el favoritismo a Francia como una contramufa, Alejandro Fabbri se declara en contra de todo esto que se genera alrededor de la superstición y religión en el deporte.

“La verdad que en el fútbol es todo un circo esto de las cábalas, hay técnicos que se ponen un saco marrón como el Mostaza Merlo y después el equipo no ganaba, pero lo seguía usando. Si es una cábala, tenés que cambiarla, es inentendible. Hay una influencia desgraciada de la religión, por los jugadores que se la pasan mirando al cielo como si el rival no lo hiciera. Es un absurdo todo“, cerró Fabbri.

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