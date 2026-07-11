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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Inglaterra vs Noruega EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026

El cuadro noruego se ha ganado el corazón de los amantes del fútbol. Enfrenta a una Inglaterra que es candidata al título.

Por Jose Arias

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Inglaterra pisa el pasto en Miami.
© Getty ImagesInglaterra pisa el pasto en Miami.

Este sábado nos espera un interesantísimo cruce de cuartos de final del Mundial 2026. Inglaterra enfrenta a Noruega, con las esperanzas de meterse en las semifinales del torneo.

Mientras que los ingleses batallaron duramente ante República Democrática del Congo y México en los 16avos y octavos de final, respectivamente, los noruegos dieron la sorpresa ante Brasil. El cuadro de Erling Haaland se ha posicionado como la gran revelación de este Mundial 2026.

Esta vez en Miami, los británicos chocarán con un elenco que se ha ido ganando el corazón de la gente. No tan sólo por sus integrantes y su modesta historia en este certamen, sino también por la celebración del “barquito vikingo“, que se ha popularizado.

Los ojos están puestos sobre Erling Haaland | Getty Images

Los ojos están puestos sobre Erling Haaland | Getty Images

Sigue todas las emociones de este gran duelo, acá, con RedGol. Tendrás la mejor información en la previa y en el propio duelo por los cuartos de final. ¿Y tú, eres team Haaland o team Kane?

Bienvenid@s minuto a minuto de Inglaterra vs Noruega

¡Estamos al aire, Tulio!

¡Nooo! El Mundial 2026 comienza a pisar momentos de conclusión. Justo cuando se cumple un mes de fútbol puro, llegamos a los cuartos de final entre Inglaterra y Noruega.

Los ingleses derrotaron a México en los octavos de final, por 3-2, en uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo. Los británicos contaron con un gran Jude Bellingham a su favor.

Mientras tanto, Noruega dio la sorpresa en los octavos. Los Vikingos Rojos eliminaron a Brasil, con dos tantos de Erling Haaland, uno de los goleadores del torneo.

Puedes seguir el minuto a minuto del partido y de la previa de estos cuartos de final, acá, con nosotros. No te pierdas ni un segundo, ni ninguna información. ¡Allá vamos!

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