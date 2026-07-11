El cuadro noruego se ha ganado el corazón de los amantes del fútbol. Enfrenta a una Inglaterra que es candidata al título.

Este sábado nos espera un interesantísimo cruce de cuartos de final del Mundial 2026. Inglaterra enfrenta a Noruega, con las esperanzas de meterse en las semifinales del torneo.

Mientras que los ingleses batallaron duramente ante República Democrática del Congo y México en los 16avos y octavos de final, respectivamente, los noruegos dieron la sorpresa ante Brasil. El cuadro de Erling Haaland se ha posicionado como la gran revelación de este Mundial 2026.

Esta vez en Miami, los británicos chocarán con un elenco que se ha ido ganando el corazón de la gente. No tan sólo por sus integrantes y su modesta historia en este certamen, sino también por la celebración del “barquito vikingo“, que se ha popularizado.

Los ojos están puestos sobre Erling Haaland | Getty Images

Sigue todas las emociones de este gran duelo, acá, con RedGol. Tendrás la mejor información en la previa y en el propio duelo por los cuartos de final. ¿Y tú, eres team Haaland o team Kane?