En Argentina cuentan que Diego Valdés tiene un pie fuera de Vélez Sarsfield y que se acerca a Colo Colo.

Uno de los nombres que ha sonado fuerte en Colo Colo para este mercado de fichajes es el de Diego Valdés. El volante es un conocido de Fernando Ortiz, quien ha dejado claro su deseo de tenerlo en el Monumental.

“Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en el América. Lo quiero mucho”, mencionó en su más reciente conferencia de prensa.

Durante esta semana, reportes sobre la dificultad de sacar al jugador de Vélez Sarsfield preocuparon a la hinchada alba. De hecho, se mencionó que era el fichaje más complicados de los tres que quiere el DT.

Sin embargo, ahora se abre una gran puerta para concretar por fin la llegada del mediocampista al Cacique. Al otro lado de la cordillera confirman que Diego Valdés está con un pie fuera Vélez y se acerca a Chile.

Diego Valdés es uno de los nombres que busca Fernando Ortiz | Getty Images

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¿Rumbo a Colo Colo? En Argentina dan importantes noticias sobre Diego Valdés

El sitio Vélez 270 reveló que “hay grandes chances de que Diego Valdés no continúe. No es prioridad para Guillermo Barros Schelotto, y la intención de la CD y el jugador es emigrar. Su futuro estaría en Chile“.

Habrá que ver si todo se resuelve dentro de los próximos días y si el jugador alcanza a sumarse a la intertemporada que tendrá Colo Colo en Colombia, la que comienza este domingo 12 de julio.

El Cacique vuelve a la competencia el viernes 24 para el reinicio de la Liga de Primera, donde chocará con Deportes Limache. El libro de pases cierra el 13 de agosto, antes de la cuarta fecha de la segunda rueda.