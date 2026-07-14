A 10 años del histórico título con la Selección Chilena, el entrenador habló sobre el hecho que el Mundial se defina en el mismo escenario de la hazaña nacional.

Mientras seguimos viendo los Mundiales por televisión, hace unos días se cumplieron 10 años desde la obtención de la Copa América Centenario por parte de la Selección Chilena, el último gran título de nuestro país con Juan Antonio Pizzi como técnico.

En la previa a la final de la presente Copa del Mundo que se jugará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, mismo escenario donde La Roja venció a Argentina por penales y retiró de esa selección a Lionel Messi, el entrenador recordó la hazaña.

Fue con el programa Con Camiseta donde Pizzi reflexionó sobre la década que se cumple de la Copa América Centenario, y entregó sus sensaciones sobre que la final del Mundial 2026 sea en el recinto donde se coronaron como monarcas continentales.

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Emotivo mensaje de Pizzi por Copa América Centenario

“Lógicamente es un evento para mí muy importante a nivel profesional y lo disfrutamos mucho, y nada, ahora hay que pensar en el futuro”, fue lo primero que mencionó el ex delantero hispano-argentino para luego tener palabras sobre el Metlife Stadium.

“A los que tuvimos la oportunidad de disputar eventos ahí, como fue la final de la Copa América, lógicamente que nos causa una alegría saber los recuerdos que uno trae de ahí. Pero es una historia completamente diferente y cualquier equipo que juegue en ese estadio lógicamente que lo disfruta”, agregó Pizzi.

A los micrófonos de Con Camiseta, el entrenador se mostró sentimental con Chile e indica que “tengo un agradecimiento muy grande hacia la gente, hacia el pueblo chileno que me dio la posibilidad de trabajar ahí, de desarrollar mi carrera profesional ahí y donde pude conseguir buenos resultados”.

¿Cuál fue el último trabajo del DT?

Hace más de un año que Juan Antonio Pizzi no dirige, luego de su paso por la selección de Kuwait, donde apenas estuvo por 17 encuentros, donde logró un 21.57 por ciento, en base a un triunfo, ocho empates y ocho derrotas.

En síntesis