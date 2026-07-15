Cristián Castañeda asegura que jamás tuvo influencia en las decisiones de Nelson Acosta y que su rendimiento le permitió ir al Mundial de Francia 98.

Gabriel Mendoza abrió una herida en su carrera en Picado TV, donde conversó con Ronald Fuentes del Mundial de Francia 98, torneo en el que Nelson Acosta no llevó al Coca.

El campeón de América con Colo Colo acusó que los hermanos Castañeda, Cristián que fue como jugador y Víctor Hugo como ayudante, presionaron al entrenador para la nómina final.

“¿Es un mito que Víctor (Castañeda) y Cristian (Castañeda) presionaron a Acosta para que llevara a la base de tu equipo (U. de Chile)? Eso siempre se habló”, dijo el Coca a Fuentes.

De hecho admitió que “sí hubo problemas con Nelson. El sueño de un jugador es terminar su carrera con un Mundial y además Nelson a mí me conoció en el fútbol a poto pelado. Me hizo debutar, me hizo titular, pero no me llevó“, aclaró.

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La respuesta de Cristián Castañeda a Coca Mendoza

Cristián Castañeda atendió el llamado de Redgol y se ríe cuando escucha este tipo de comentarios. “Me hubiese gustado tener ese poder, hubiese hecho hartos cambios“, señaló.

Cristián Castañeda con la camiseta que usó en Francia 98

Luego cuenta la verdad de esa historia. “Eso partió cuando Colo Colo no presentó a sus jugadores contra Colombia. Al no presentarlos, la base era la U porque habíamos hecho muy buena Copa Libertadores, fue lo lógico. Pero no es que nosotros hayamos presionando para eso”, explica.

Además que el rendimiento después fue importante. “Luego están los resultados, a Colombia le hicimos cuatro y fue el mejor partido que jugamos. No me parece, pero cada uno puede especular lo que quiera”, indica.

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Castañeda dice que con Mendoza “nunca lo hemos conversado y es primera vez que lo escucho. Pero ojalá hubiésemos tenido un poder así, yo hubiese jugado más partidos”, señala.

De hecho recuerda que en el Mundial, en octavos de final, ni entró. “En el partido ante Brasil puso a Cornejo de lateral en vez de a mí, lo que es una muestra. Pero bueno, son cosas del fútbol”, cerró Scooby Castañeda.