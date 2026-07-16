Tomás Avilés, flamante refuerzo de O’Higgins y ex compañero de Messi: “Fue lo mejor que me pasó”

Tomás Avilés ya es de O'Higgins: el refuerzo celeste que ha jugado por La Roja y La Albiceleste, y que fue compañero de Lionel Messi.

El defensa argentino-chileno, Tomás Avilés, es oficialmente refuerzo de O’Higgins. El jugador de 22 años y formado en Racing Club dejó la Major League Soccer de Estados Unidos para recalar por primera vez en el fútbol criollo, proveniente del CF Montréal.

Cabe recordar que Avilés disputó el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023 con la selección chilena, pero el Mundial de ese mismo año lo jugó con la camiseta de la anfitriona Argentina. En el Inter Miami fue compañero de Lionel Messi.

A O’Higgins llega en calidad de préstamo hasta fin de año, como refuerzo celeste con la posibilidad de disputar la final de la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana, con la llave ante Boca Juniors como próximo desafío.

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Lo dirigió Gago y después fue compañero de Messi

“En Racing estuve muy poquito tiempo, estuve con Fernando Gago seis meses y salió la oportunidad de ir a Inter y jugar con Leo“, dijo Avilés sobre Messi, en sus primeras palabras como jugador de O’Higgins.

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Agregó que “creo que fue lo mejor que me pasó, aprender de ellos, no sólo de Leo, de los jugadores que había ahí. Después tuve un paso por Montréal que fue hace muy poquito. No fue como esperaba, pero fue para sumar experiencia. Todo sirve, hice buenos amigos y ahora me toca estar acá, aportar lo que necesite el club y sumar“.

Asimismo, expuso que “estoy muy feliz, sé lo que es esta institución. Vengo a sumar al grupo, sé que están teniendo un buen año, así que todo lo que sea para sumar y sirva para mi carrera, bienvenido sea. Sé que el club juega copa, pelea por todo, así que lo vi como una linda posibilidad“.

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“Conocí al club más que nada por los chicos con los que compartí en la selección. Sé lo que es el club, me han hablado muy bien y estoy muy feliz de estar acá”, sentenció Avilés.

Resumen:

-Tomás Avilés es oficialmente refuerzo de O’Higgins cedido desde el CF Montréal.

-Compañero de Lionel Messi en Inter Miami, el defensa tiene 22 años.

-Préstamo hasta fin de año para jugar la Copa Sudamericana contra Boca Juniors.