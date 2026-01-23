Fue figura en Sudamericano, rechazó a la Roja y ahora sufre duro revés en la MLS

El mercado de fichajes se mueve y en la MLS hay un importante cambio ya que uno de los regalones de Lionel Messi deja el Inter Miami. Esto tiene relación con Tomás Avilés que perdió su lugar y ahora será compañero de otro seleccionado nacional.

El defensa que disputó el Sudamericano con Chile, destacó por su altura y gran nivel en la defensa. Incluso compartió equipo con jugadores como Vicente Reyes, Lucas Assadi, Marcelo Morales y Joan Cruz.

“La decisión era de él y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Siempre lo vamos a apoyar con cualquier decisión”, comentó el golero que nació en Estados Unidos pero sí decidió defender a Chile.

El cambio de Tomás Avilés

Sin embargo, finalmente decidió representar a la selección de Argentina en el Mundial Sub 20 del 2023. Luego Tomás Avilés siguió su carrera en Racing Club y llegó al Inter donde hasta hizo dupla de centrales con Maximiliano Falcón. Su valoración subió hasta los seis millones de euros.

Tomás Avilés ahora cambia de club en la MLS

Pero su rendimiento no fue de los mejores, en especial en el Mundial de Clubes donde dejó una muy baja imagen. Si hasta lo culparon de la eliminación ante PSG. Por lo que en este mercado de pases le pasaron la cuenta.

Por lo que la dirigencia decidió mandarlo a préstamo al Montreal, donde será compañero de Thomas Gillier. Su salida es por una temporada y con opción de compra. Por lo que todo indica que se quedará en el elenco canadiense.