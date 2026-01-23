Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Fue figura en Sudamericano, rechazó a la Roja y ahora sufre duro revés en la MLS

El defensa Tomás Avilés perdió su cupo en el Inter Miami y ahora será compañero de otro seleccionado nacional.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Avilés ahora cambia de club en la MLS
© InstagramAvilés ahora cambia de club en la MLS

El mercado de fichajes se mueve y en la MLS hay un importante cambio ya que uno de los regalones de Lionel Messi deja el Inter Miami. Esto tiene relación con Tomás Avilés que perdió su lugar y ahora será compañero de otro seleccionado nacional. 

El defensa que disputó el Sudamericano con Chile, destacó por su altura y gran nivel en la defensa. Incluso compartió equipo con jugadores como Vicente Reyes, Lucas Assadi, Marcelo Morales y Joan Cruz. 

¿Cambia el formato? La fórmula para que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

ver también

¿Cambia el formato? La fórmula para que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

“La decisión era de él y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Siempre lo vamos a apoyar con cualquier decisión”, comentó el golero que nació en Estados Unidos pero sí decidió defender a Chile. 

El cambio de Tomás Avilés

Sin embargo, finalmente decidió representar a la selección de Argentina en el Mundial Sub 20 del 2023. Luego Tomás Avilés siguió su carrera en Racing Club y llegó al Inter donde hasta hizo dupla de centrales con Maximiliano Falcón. Su valoración subió hasta los seis millones de euros.

Tomás Avilés ahora cambia de club en la MLS

Pero su rendimiento no fue de los mejores, en especial en el Mundial de Clubes donde dejó una muy baja imagen. Si hasta lo culparon de la eliminación ante PSG. Por lo que en este mercado de pases le pasaron la cuenta. 

Publicidad

Por lo que la dirigencia decidió mandarlo a préstamo al Montreal, donde será compañero de Thomas Gillier. Su salida es por una temporada y con opción de compra. Por lo que todo indica que se quedará en el elenco canadiense. 

Lee también
El liderazgo de Vigouroux que recuerda a Bravo, Herrera y Toselli en La Roja
Selección Chilena

El liderazgo de Vigouroux que recuerda a Bravo, Herrera y Toselli en La Roja

El sorprendente cambio que tiene en mente Córdova en el once de la Roja
Selección Chilena

El sorprendente cambio que tiene en mente Córdova en el once de la Roja

El mayor deseo de Gillier para nueva era en La Roja: "Chile debe..."
Selección Chilena

El mayor deseo de Gillier para nueva era en La Roja: "Chile debe..."

Las ventas de Elche que proyectan ganancias de Colo Colo con Cepeda
Colo Colo

Las ventas de Elche que proyectan ganancias de Colo Colo con Cepeda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo