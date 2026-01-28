Armar un plantel no siempre significa, únicamente, traer refuerzos. Muchas veces, como en el caso de Colo Colo, también se trata de dejar partir a algunos jugadores. Si Lucas Cepeda y Vicente Pizarro crearon un vacío en el club de Macul, había otros que hace rato no eran considerados.

Estamos hablando de un caso específico. Esteban Pavez no contaba con la avenencia del técnico, por lo que su futuro en Colo Colo era incierto. Eso, hasta que un viejo técnico lo vino a salvar.

Hablamos de viejo no por su edad, sino por los años que han pasado en la vida de Esteban Pavez desde la última vez que Pablo Guede lo dirigió. El 2017 fue la última vez que compartieron camarín.

Pavez la pasó mal en Colo Colo últimamente

La situación entre la hinchada alba y Esteban Pavez era, por lo menos, tensa. Resulta que el volante de corte había hecho declaraciones no muy afortunadas acerca del más grande de Chile, eligiendo a la Católica, en una especia de suicidio mediático.

Además, el técnico Fernando Ortiz no lo tenía considerado y, de hecho, lo cortó de la capitanía. Poco y nada tenía que hacer en Colo Colo.

Los días de alegría en Colo Colo son muy lejanos | Photosport

Por lo mismo, se viraliza en las últimas horas un video del 2023, en el que estaba furioso con la prensa. Habrá que ver si ahora, al partir a Alianza, sigue igual de enojado con los periodistas.

Recordar que también culpó a la prensa de lo ocurrido tras sus declaraciones en las que ensalza a Universidad Católica, asegurando que lo sacaron de contexto.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Será el sábado 31 de enero cuando Colo Colo inicie su camino en la Liga de Primera 2026. Lo hará ante el equipo que fue su bestia negra en 2025, Deportes Limache. El duelo está programado para las 12.00 horas de aquel día.