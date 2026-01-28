Mucha sorpresa causó la noticia de que Esteban Pavez dejará Colo Colo. El volante, quien tuvo un polémico 2025, perdió apoyo entre los hinchas y no era del total gusto de Fernando Ortiz, partirá a Alianza Lima.
El llamado de Pablo Guede, quien hace solo unos días lo vio en la Serie Río de La Plata, motivó al mediocampista a dejar el Monumental. Su salida debería confirmarse este miércoles 28 tras una reunión de Blanco y Negro.
En Perú también reaccionaron con sorpresa al fichaje de Esteban Pavez. El medio El Líbero contó: “Alianza Lima remece el mercado y está a un paso de firmar a ex Athletico Paranaense“.
“Dado los acontecimientos extrafutbolísticos, la dirección deportiva no tuvo otra opción y decidió seguir evaluando el mercado para incorporar a su séptimo extranjero, el cual llegaría esta misma semana a Perú“, sumaron.
Esteban Pavez dejará Colo Colo por Alianza Lima, a la espera de la aprobación de ByN | Photosport
“El jugador ha tenido pasado en el Brasileirao con Paranaense, por lo que tiene mucha experiencia para aportar al plantel. De hecho, es el capitán de Colo Colo, por lo que Alianza Lima concretaría una pieza fundamental para que el elenco ‘victoriano’ se potencie“, sumaron.
En La República mencionaron que “Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno“.
“El chileno es muy querido dentro de Colo Colo, pues se formó como futbolista en dicha institución, haciendo la mayor parte de su carrera en Chile“, sumaron.