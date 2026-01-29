Colo Colo vive una crisis antes de comenzar el torneo nacional. La estampida de jugadores, siendo Cristián Zavala y Esteban Pavez los últimos casos, es una señala clara para Marcelo Vega.

“Esta salida es porque (los jugadores) no quieren estar. Ese es el grave problema”, señaló en TNT Sports. “Hay que ver cómo empieza, como está a mitad de año. No es normal que te quieras ir de Colo Colo, el equipo más grande“, agregó.

Entiende que es un problema que viene desde la cúpula del Cacique. “Qué está pasando , los dejan ir rápidamente porque un jugador no está a gusto y les conviene que se vayan, porque son sueldos caros”.

Sostiene que “llama la atención, ya tenía menos jugadores cuando se fueron Pizarro y Cepeda, ahora cómo pretenden pelear el campeonato, es complicado lo que está pasando”.

La salida de Pavez fue la gota que rebasó el vaso en Colo Colo según el Tobi Vega

Tobi Vega presagia un final triste para Colo Colo 2026

Vega siguió ahondando en el tema. “Van a haber problemas, no quieren estar los jugadores. Pavez se va porque no está a gusto, no porque quiera irse, porque es de la casa. Pero cuando ya no estás a gusto, estás molesto y los mejores jugadores buscan irse, es porque pasa algo grave en Colo Colo y no sé cómo puede terminar esto”.

De hecho, compara a Colo Colo con elencos pequeños, que año a año desarman sus planteles por temas económicos.

“Podemos verlo en equipos como Calera o Serena, donde se van 15 jugadores y llegan 15 jugadores. Ahora arma un equipo con lo que deja el mercado. Se van los jugadores, no están contentos y esto no termina bien”.

También apunto a Fernando Ortiz. “Hace rato buscan su salida los jugadores y el técnico no hace nada. Un DT de un equipo grande no acepta eso, renuncia”.

Finalmente dijo el Tobi Vega que “todos entendemos lo que está pasando, pero no lo podemos decir. Da a entender que es difícil para Colo Colo lo que se viene.