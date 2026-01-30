Por fin podemos hablar de la pelotita. Arranca nuestra querida Liga de Primera y uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural se va a disputar en Valparaíso, donde Deportes Limache recibirá a Colo Colo.

El cuadro tomatero es una verdadera Bestia Negra para el Cacique, puesto que en 2025 jugaron cuatro partidos y en dos de ellos ganaron los limachinos, mientras que los otros dos fueron empates. No hubo triunfos albos.

El artífice de la supremacía de Limache sobre Colo Colo es el DT Víctor Rivero, que una vez más enfrenta al elenco popular y espera mantener los buenos resultados que obtuvo en la campaña pasada.

Víctor Rivero habla de la suplencia de Claudio Aquino en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene la formación de Colo Colo confirmada y decidió dejar en la banca a Claudio Aquino, para poner a punteros rápidos como los juveniles Leandro Hernández y Francisco Marchant.

El cambio táctico del Tano fue analizado por Rivero, quien en radio ADN indicó que no es una ventaja que el volante de creación argentino sea suplente ante Limache.

“No me alivia, con los dos extremos más jóvenes te hacen la banda, el ida y vuelta, nuestros laterales pasan al ataque bastante y tendrán que estar más controlados. Aquino te puede desequilibrar con un remate de fuera del área”, analizó.

El partido va a tener un marca triste, ya que se jugará solo con abonados de Limache, es decir, podrán asistir cerca de 500 personas al debut de los tomateros ante Colo Colo en la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

