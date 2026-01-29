Colo Colo resolvió que Esteban Pavez no siga más en la institución ante la oportunidad de que parta a Alianza Lima. Con esto, el ahora el capitán del Cacique se marcha del club tras un 2025 repleto de cuestionamientos y en donde dejó de ser tomado en cuenta.

El mecanismo para su partida llama mucho la atención, ya que en palabras del propio Aníbal Mosa, la dirigencia de Blanco y Negro decidió liberarlo. A Pavez le quedaba todavía este año de contrato, por lo que el movimiento es a lo menos curioso.

Sin embargo, el Popular en esta pasada está ganando por otro lado, ya que se está ahorrando el sueldo del volante por todo este 2026 que recién está comenzando.

El dinero que Colo Colo se ahorra con la partida de Pavez

Sacando cuentas y considerando los 22,5 millones de pesos mensuales que ganaba Pavez en el Cacique, el club se está ahorrando unos 247,5 millones en este 2026 con el adiós de canterano.

Esteban Pavez se va de Colo Colo en este mercado tras muchos cuestionamientos y una baja de nivel notable en el 2025. | Foto: Photosport.

Pese a su condición de capitán, el volante estaba lejos de los sueldos más altos del plantel. Sin ir más lejos, jugadores como Vidal, Aquino, Correa, Alarcón, Méndez y Bolados actualmente ganaban más mensualmente.

Esteban Pavez firmó un contrato por esta temporada 2026 con Alianza Lima. Además, tiene la opción de una renovación automática por uno más si es que cumple con ciertos objetivos deportivos.

En este nuevo paso en Alianza Lima el volante chileno se reencontrará con Pablo Guede. Con el entrenador compartió en el Popular y en el Tijuana de México, siendo esta será la tercera vez que coinciden en un club.