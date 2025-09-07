Es tendencia:
Selección Chilena

Thomas Gillier y su mayor deseo para nuevo proceso en Selección: “Chile debe recuperar…”

El hoy arquero del Montreal explicó lo que les pide Nicolás Córdova en esta etapa y explicó su papel en la pelea por el arco.

Por Alfonso Zúñiga

Thomas Gillier quiere ser parte de la nueva era en la Selección.
© Carlos Parra/Comunicaciones FFCHThomas Gillier quiere ser parte de la nueva era en la Selección.

Pese a la dura derrota que se consiguió en Brasil, la realidad es que ya se inició formalmente una nueva etapa en la Selección Chilena, al mando del técnico Nicolás Córdova y con una nueva camada de futbolistas, entre los que aparece Thomas Gillier.

El hoy arquero del CF Montréal en la MLS estadounidense recibió su primera convocatoria al combinado adulto, y es parte de una de las batallas que hay en la escuadra nacional por ser titular, donde compite con Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes.

Como parte integral de esta renovada generación, Thomas Gillier dejó claro en conferencia de prensa cuál es su máximo deseo para el futuro con la Selección Chilena, donde el principal objetivo es volver a estar en un Mundial para el año 2030.

El deseo de Gillier para nueva era en la Selección

“Acá hay un grupo que está extremadamente receptivo a generar un nuevo proceso. Uno viene a la selección a crecer y competir. Estamos convencidos de que Chile debe recuperar su estatus a nivel internacional, pensando en el Mundial 2030 y la Copa América que viene”, expresó el meta de 21 años.

En esa línea, y de cara al cierre de las actuales Eliminatorias, Gillier expresó que “lo importante en este nuevo proceso es generar una idea de juego. Es lo que estamos buscando con los pocos entrenamientos que llevamos. Sabemos que Uruguay es un rival difícil, que juega muy bien y está clasificado al Mundial”.

Finalmente, sobre la competencia por el arco en La Roja, el arquero comentó que “hay una competencia muy buena, sana y positiva, que nos va a permitir evolucionar a los 3. Destaco también que hayan tres arqueros con roce internacional”, y añade que está “muy contento por el rendimiento de Lawrence ante Brasil”.

Thomas Gillier en su primera convocatoria a la Selección Chilena (Photosport)

Thomas Gillier en su primera convocatoria a la Selección Chilena (Photosport)

Los números del arquero en la MLS

A finales de julio del presente año, Thomas Gillier firmó contrato con el Bologna italiano que lo mandó a préstamo al Montreal canadiense para que tome experiencia internacional. En su nuevo equipo, el chileno ya suma un total de 450 minutos en cinco juegos, con siete goles en contra y sin vallas invictas.

¿Cuándo juega La Roja?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.

