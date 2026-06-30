Real Madrid pretende romper récord de Neymar y conseguir el fichaje más caro de toda la historia

Michael Olise podría convertirse en el nuevo fichaje más costoso en la historia del fútbol: florentino Pérez quiere romper el chanchito e ir más allá de los 150 millones de euros.

La Copa del Mundo 2026 se encuentra en la etapa final, específicamente en sus dieciseisavos de final. Mientras, en España, el Real Madrid ya se arma con el regreso de José Mourinho a la dirección técnica merengue.

Los Merengues ya ficharon como refuerzos a Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero van por más. Y sería una contratación récord…

Tal como informa Sport, Florentino Pérez prepara un golpe al mercado. Su objetivo es el fichaje de Michael Olise, el atacante francés de 24 años y los registros del Bayern Múnich de Alemania.

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La oferta más grande… 223 millones pretende ofrecer Real Madrid por Olise

“Voy a hacer la oferta más grande que ha hecho nunca el Real Madrid por un futbolista a un equipo europeo“, afirmó Florentino durante su campaña electoral para reelegirse como presidente de los blancos.

Michael Olise es el millonario deseo del Real Madrid.

Se hablaba entonces de 150 millones de euros, pero la cifra podría aumentar considerablemente, tanto para convertirse en el fichaje más costoso en la historia del fútbol, superando los 222 millones pagados por el Paris Saint-Germain al Barcelona por Neymar en 2017.

Según la prensa ibérica, el Real Madrid cancelaría 190 millones de euros más una cláusula de 33 millones por objetivos. Es decir, un total de 223 millones de euros.

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Y claro, no será fácil la negociación. Michael Olise tienen contrato hasta 2029 con el Bayern y el mismo presidente de los bávaros, Herbert Hainer, manifestó que “pueden ahorrarse el esfuerzo porque el club no quiere vender a Michael. Tenemos una muy buena relación con el Real Madrid, me contactaron para decirme que no tienen absolutamente ningún contacto con Olise y que no quieren estas especulaciones constantes en los medios”.

Resumen:

-Michael Olise: Real Madrid busca fichar al atacante francés de 24 años.

-223 millones de euros: monto récord que pagaría el Real Madrid por Olise.

-Nuevos refuerzos: Real Madrid ya fichó a Cucurella, Silva, Konaté y Dumfries.