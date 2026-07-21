En España alaban al único argentino decente que no dio la espalda en la ceremonia: “Mis respetos”

Una fea situación se dio en el momento en que Rodri levantaba la Copa del Mundo en Nueva York tras ganar la final del Mundial.

El mejor equipo del planeta por los próximos cuatro años será España, que llegó a la cima tras vencer a Argentina en la final del extenso Mundial 2026, que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá.

El cuadro europeo demostró su superioridad en Nueva York contra la Albiceleste y se impuso por 1-0, gracias al gol convertido por Ferran Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario.

Finalizado el encuentro se produjeron varias situaciones que eran previsibles, como la pelea de los argentinos con los españoles y el feo gesto de los futbolistas de la Albiceleste en la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo, porque se dieron vuelta y le dieron la espalda a los campeones.

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Elogios para Flaco López por no dar la espalda a España en la entrega de la Copa

Los jugadores argentinos decidieron no mirar el momento en que Rodri levantaba el trofeo, sin embargo, el delantero Juan Manuel López no hizo caso y respetó el momento solemne.

El atacante de Palmeiras fue el único que miró de frente lo que estaba sucediendo en la cancha de Nueva York, situación que generó el respeto de los hinchas españoles, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes.

Los jugadores argentinos le dieron la espalda a España. (Photo by Elsa/Getty Images)

En Marca publicaron algunos de los comentarios que le dejaron a Flaco López, agradeciendo el gesto en la ceremonia de entrega de premios en la final del Mundial.

“Mis respetos, más se gana en la humildad que en la arrogancia”; “fuiste el único que demostró madurez y respeto al deporte”; “representas a las buenas personas de Argentina”, fueron algunos mensajes que le dejaron al ariete.

Argentina se quedó con las ganas de celebrar y no quisieron mirar el momento en que España levantaba la Copa del Mundo… salvo el Flaco López.

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina y se coronó campeón del Mundial 2026.

venció 1-0 a Argentina y se coronó campeón del Mundial 2026. Ferran Torres anotó el gol de la victoria española en el minuto 106.

anotó el gol de la victoria española en el minuto 106. El delantero Juan Manuel López fue el único argentino que respetó la premiación.