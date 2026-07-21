¡Escándalo! Afirman que el FBI quería entrar al camarín de Argentina en la final del Mundial 2026

En la previa a la final de la Copa del Mundo estuvo el rumor de que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, iba a ser detenido.

El Mundial de 2026 ya es historia, evento que por primera vez contó con 48 selecciones y el campeón fue España, que le ganó en la final a Argentina en Nueva York.

Los europeos se quedaron con su segundo trofeo planetario tras un apretado partido, porque ganaron por 1-0, mediante el gol de Ferran Torres a los 105 minutos de juego.

En la antesala al encuentro hubo rumores fuertes, que tienen relación con el actual presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien es investigado por sus negocios en Estados Unidos.

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El FBI tiene en la mira a Chiqui Tapia

Argentina perdió por 1-0 la final del Mundial, pero no sólo se habla de lo deportivo, sino que también del tema dirigencial, con el FBI hurgando en los negocios del Chiqui Tapia.

El periodista Eduardo Feinmann reveló en la televisión argentina que hubo rumores en la previa a la final con Tapia, porque aseguraban que iba a ser detenido en el camarín de la Albiceleste.

Claudio Tapia en la ceremonia de la final del Mundial. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

“En la previa a la final con España había un rumor a través de las redes que el FBI estaba en el estadio para detener al Chiqui Tapia, y que iban a entrar en el vestuario“, señaló Fienmann.

Finalmente, aquello no ocurrió y Claudio Tapia participó como si nada en la entrega de premios del Mundial 2026 en Nueva York.

En síntesis

España se coronó campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York .

se coronó campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en . El futbolista Ferran Torres anotó el gol de la victoria en el minuto 105 .

anotó el gol de la victoria en el . El FBI investiga a Claudio Tapia por presuntos negocios irregulares en Estados Unidos.