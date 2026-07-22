El presidente de los Estados Unidos estuvo implicado en el desarrollo del Mundial 2026 y ahora le daría un pase gol al presidente de la FIFA.

Tantas cosas que resaltar del Mundial 2026. Los partidos estuvieron a la altura y, sin dudas, la infraestructura también. Esto no quiere decir que la cita planetaria estuvo exenta de polémicas.

Una de las más bulladas fue la polémica que involucró a la Selección de Estados Unidos. Los locales sufrieron la expulsión de Folarin Balogun en el duelo de los 16avos de final, ante Bosnia Herzegovina. Pero, un llamado cambió todo para el duelo ante Bélgica, por los octavos de final.

¿Qué pasó? El mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercedió para que le quitaran la suspensión a Balogun. Hizo un llamado directo a la FIFA y desde la organización le respondieron positivamente. Intervención directa y muy polémica.

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Amiguitos inseparables: ahora Donald Trump le devuelve el favor a Gianni Infantino

No fue un favor gratis. Donald Trump y Gianni Infantino se vieron muy cercanos en la premiación del Mundial y ahora su cercanía tendría un nuevo capítulo. El presidente de Estados Unidos le dio un apoyo importantísimo al “amigo de Messi”.

Según reveló The New York Post, Donald Trump tendría en mente a Infantino para un puesto importante a nivel mundial. El mandamás de la FIFA sería postulado como candidato a Secretario General de la ONU.

Vale recordar que ese puesto también es buscado por una chilena. Se trata de Michelle Bachelet, quien sería la competencia directa de Gianni Infantino en la búsqueda del puesto en las Naciones Unidas.

Trump e Infantino tienen su propia fiesta | Getty Images

En resumen…

Donald Trump intercedió ante la FIFA para anular la suspensión de Folarin Balogun.

intercedió ante la FIFA para anular la suspensión de Folarin Balogun. El presidente Donald Trump postularía a Gianni Infantino como Secretario General de la ONU.

postularía a Gianni Infantino como Secretario General de la ONU. La exmandataria Michelle Bachelet competiría con Gianni Infantino por el cargo en la ONU.